Путин рассказал, чем закончится спецоперация

Путин заявил, что РФ начала спецоперацию из-за геноцида в Донбассе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия добьется того, чтобы жизнь в Донбассе нормализовалась. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы будем действовать последовательно и добьемся того, чтобы жизнь в Донбассе нормализовалась», — заявил Путин. Все восемь лет шли бомбежки и жителям Донбасса было тяжело, отметил президент РФ. По словам главы государства, именно страдания жителей республик Донбасса заставили Россию начать спецоперацию. Трансляцию выступления российского лидера ведет телеканал «Россия 24».

Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить людей Донбасса от многолетнего геноцида.

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