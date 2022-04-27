ФСБ арестовала сторонников украинского нацизма в Белгороде

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В Басманном суде на оглашении меры пресечения Ишаеву. Москва, фсб, маски-шоу, задержанный, конвоирование осужденного, задержание
По данным ФСБ, задержанные отправляли данные о военнослужащих РФ на украинский сайт «Миротворец» Фото:

Федеральная служба безопасности (ФСБ) арестовала сторонников украинского нацизма в Белгороде. По данным силовиков, они готовили диверсию на объекте транспортной инфраструктуры.

«ФСБ РФ в Белгороде при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов транспортной инфраструктуры Белгородской области задержаны двое граждан России, являющихся сторонниками украинского нацизма. Установлено, что указанные лица направляли на украинский сайт „Миротворец“ сведения о военнослужащих ВС РФ, принимавших участие в специальной военной операции», — передает РИА «Новости» данные ФСБ.

Ранее в Белгороде прогремела серия взрывов. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что причины взрывов пока не выяснены. Позже губернатор сообщил, что в районе села Старая Нелидова горит склад боеприпасов.

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) арестовала сторонников украинского нацизма в Белгороде. По данным силовиков, они готовили диверсию на объекте транспортной инфраструктуры. «ФСБ РФ в Белгороде при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов транспортной инфраструктуры Белгородской области задержаны двое граждан России, являющихся сторонниками украинского нацизма. Установлено, что указанные лица направляли на украинский сайт „Миротворец“ сведения о военнослужащих ВС РФ, принимавших участие в специальной военной операции», — передает РИА «Новости» данные ФСБ. Ранее в Белгороде прогремела серия взрывов. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что причины взрывов пока не выяснены. Позже губернатор сообщил, что в районе села Старая Нелидова горит склад боеприпасов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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