Федеральная служба безопасности (ФСБ) арестовала сторонников украинского нацизма в Белгороде. По данным силовиков, они готовили диверсию на объекте транспортной инфраструктуры.
«ФСБ РФ в Белгороде при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов транспортной инфраструктуры Белгородской области задержаны двое граждан России, являющихся сторонниками украинского нацизма. Установлено, что указанные лица направляли на украинский сайт „Миротворец“ сведения о военнослужащих ВС РФ, принимавших участие в специальной военной операции», — передает РИА «Новости» данные ФСБ.
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) арестовала сторонников украинского нацизма в Белгороде. По данным силовиков, они готовили диверсию на объекте транспортной инфраструктуры. «ФСБ РФ в Белгороде при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов транспортной инфраструктуры Белгородской области задержаны двое граждан России, являющихся сторонниками украинского нацизма. Установлено, что указанные лица направляли на украинский сайт „Миротворец“ сведения о военнослужащих ВС РФ, принимавших участие в специальной военной операции», — передает РИА «Новости» данные ФСБ. Ранее в Белгороде прогремела серия взрывов. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что причины взрывов пока не выяснены. Позже губернатор сообщил, что в районе села Старая Нелидова горит склад боеприпасов.