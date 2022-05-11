На территории России сбили украинский беспилотник

Разрушений после удара по беспилотнику нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские военные сбили украинский беспилотник в приграничной зоне. Об этом рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Залпы, о которых сегодня сообщали жители Рыльского района, были связаны с работой наших ПВО по украинскому беспилотнику в приграничной зоне. БПЛА сбит, пострадавших и разрушений нет», — сообщил в своем telegram-канале Роман Старовойт.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стала демилитаризация и денацификация, а также помощь Донбассу. Приоритетом военных РФ, по заявлениям Минобороны, является исключение жертв среди мирного населения и поражение военной инфраструктуры ВСУ. Ранее украинские военные обстреляли погранпункт в Курской области. Старовойт 11 мая сообщил о продлении в регионе «желтого уровня» террористической опасности, пишет RT.

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