NYT прогнозирует «унизительный удар» по Байдену со стороны коллег 14 мая 2022 в 05:50 Размер текста - 17 + Приглашения на саммит Америк могут не получить главы стран — Кубы, Венесуэлы и Никарагуа Фото: Официальный сайт президента Украины В случае, если со стороны президентов Мексики и Бразилии Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и Жаира Болсонару поступит отказ посетить Саммит Америк в Лос-Анджелесе, то это нанесет «унизительный удар» президенту США Джо Байдену. Об этом пишет пишет газета New York Times. «Все больше глав государств Латинской Америки и Карибского бассейна подумывают о бойкоте — в их числе президенты двух крупнейших стран региона, Мексики и Бразилии. Это грозит Белому дому унизительным ударом», — написали в газете New York Times. В газете напомнили, что ранее в Вашингтоне заявили, что приглашения на саммит не поступят представителям Кубы, а также президентам Венесуэлы и Никарагуа. Такое решение повлекло за собой критику некоторых глав стран. Среди них — Мексика, Боливия, Гондурас и группы карибских государств. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU . В случае, если со стороны президентов Мексики и Бразилии Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и Жаира Болсонару поступит отказ посетить Саммит Америк в Лос-Анджелесе, то это нанесет «унизительный удар» президенту США Джо Байдену. Об этом пишет пишет газета New York Times. «Все больше глав государств Латинской Америки и Карибского бассейна подумывают о бойкоте — в их числе президенты двух крупнейших стран региона, Мексики и Бразилии. Это грозит Белому дому унизительным ударом», — написали в газете New York Times. В газете напомнили, что ранее в Вашингтоне заявили, что приглашения на саммит не поступят представителям Кубы, а также президентам Венесуэлы и Никарагуа. Такое решение повлекло за собой критику некоторых глав стран. Среди них — Мексика, Боливия, Гондурас и группы карибских государств. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям