13 мая 2022

NYT прогнозирует «унизительный удар» по Байдену со стороны коллег

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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Приглашения на саммит Америк могут не получить главы стран — Кубы, Венесуэлы и Никарагуа Фото:

В случае, если со стороны президентов Мексики и Бразилии Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и Жаира Болсонару поступит отказ посетить Саммит Америк в Лос-Анджелесе, то это нанесет «унизительный удар» президенту США Джо Байдену. Об этом пишет пишет газета New York Times.

«Все больше глав государств Латинской Америки и Карибского бассейна подумывают о бойкоте — в их числе президенты двух крупнейших стран региона, Мексики и Бразилии. Это грозит Белому дому унизительным ударом», — написали в газете New York Times.

В газете напомнили, что ранее в Вашингтоне заявили, что приглашения на саммит не поступят представителям Кубы, а также президентам Венесуэлы и Никарагуа. Такое решение повлекло за собой критику некоторых глав стран. Среди них — Мексика, Боливия, Гондурас и группы карибских государств.

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В случае, если со стороны президентов Мексики и Бразилии Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и Жаира Болсонару поступит отказ посетить Саммит Америк в Лос-Анджелесе, то это нанесет «унизительный удар» президенту США Джо Байдену. Об этом пишет пишет газета New York Times. «Все больше глав государств Латинской Америки и Карибского бассейна подумывают о бойкоте — в их числе президенты двух крупнейших стран региона, Мексики и Бразилии. Это грозит Белому дому унизительным ударом», — написали в газете New York Times. В газете напомнили, что ранее в Вашингтоне заявили, что приглашения на саммит не поступят представителям Кубы, а также президентам Венесуэлы и Никарагуа. Такое решение повлекло за собой критику некоторых глав стран. Среди них — Мексика, Боливия, Гондурас и группы карибских государств.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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