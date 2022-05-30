Депутат Госдумы назвал условия для новой индексации выплат

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Дополнительная индексация в РФ будет необходима в условиях устойчивого роста цен, считают в Госдуме Фото:
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Экономический кризис 2020-2022

Правительству необходимо провести дополнительную индексацию выплат в случае продолжения устойчивого роста цен в стране. Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Нужно внимательно следить за тем, как растут цены на продукты, товары первой необходимости, на услуги. И в условиях продолжения устойчивого роста цен сделать еще один шаг в сторону дополнительной индексации — у Правительства такое право есть», — написал Нилов в Telegram.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал закон об индексации пенсий, социальных выплат и минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 июня. Этот шаг был предпринят после соответствующего предложения президента России Владимира Путина, передает RT. В Министерстве труда РФ отмечали, что после индексации средний размер пенсии россиян вырастет до 19 360 рублей.

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Правительству необходимо провести дополнительную индексацию выплат в случае продолжения устойчивого роста цен в стране. Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Нужно внимательно следить за тем, как растут цены на продукты, товары первой необходимости, на услуги. И в условиях продолжения устойчивого роста цен сделать еще один шаг в сторону дополнительной индексации — у Правительства такое право есть», — написал Нилов в Telegram. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал закон об индексации пенсий, социальных выплат и минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 июня. Этот шаг был предпринят после соответствующего предложения президента России Владимира Путина, передает RT. В Министерстве труда РФ отмечали, что после индексации средний размер пенсии россиян вырастет до 19 360 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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