Депутат Госдумы назвал условия для новой индексации выплат

Правительству необходимо провести дополнительную индексацию выплат в случае продолжения устойчивого роста цен в стране. Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Нужно внимательно следить за тем, как растут цены на продукты, товары первой необходимости, на услуги. И в условиях продолжения устойчивого роста цен сделать еще один шаг в сторону дополнительной индексации — у Правительства такое право есть», — написал Нилов в Telegram.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал закон об индексации пенсий, социальных выплат и минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 июня. Этот шаг был предпринят после соответствующего предложения президента России Владимира Путина, передает RT. В Министерстве труда РФ отмечали, что после индексации средний размер пенсии россиян вырастет до 19 360 рублей.
Правительству необходимо провести дополнительную индексацию выплат в случае продолжения устойчивого роста цен в стране. Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Нужно внимательно следить за тем, как растут цены на продукты, товары первой необходимости, на услуги. И в условиях продолжения устойчивого роста цен сделать еще один шаг в сторону дополнительной индексации — у Правительства такое право есть», — написал Нилов в Telegram. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал закон об индексации пенсий, социальных выплат и минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 июня. Этот шаг был предпринят после соответствующего предложения президента России Владимира Путина, передает RT. В Министерстве труда РФ отмечали, что после индексации средний размер пенсии россиян вырастет до 19 360 рублей.