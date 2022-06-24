Путин сравнил Запад с избалованной французской королевой. «Пусть едят пирожные»

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Страны Запада дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, заявил Владимир Путин Фото:

Некоторые страны Запад ведут себя также, как избалованная французская королева Мария-Антуанетта. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите стран БРИКС. Трансляция шла на телеканале «Россия 24».

«По-моему французской королеве Марии Антуанетте приписывают то, что глядя из окна своего дворца на толпу голодных бастующих граждан она равнодушно произнесла: „Ну если у них нет хлеба, пусть едят пирожные“. Именно с таким цинизмом сейчас некоторые страны Запада, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, и подходят к вопросам подобного рода», — сказал Путин.

В ходе саммита глава государства также заявил, что действия стран G7 привели к значительному усилению мировой инфляции и росту цен на продукты. По словам Путина, экономические ошибки Запад привели мир к угрозе мирового голода.

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Некоторые страны Запад ведут себя также, как избалованная французская королева Мария-Антуанетта. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите стран БРИКС. Трансляция шла на телеканале «Россия 24». «По-моему французской королеве Марии Антуанетте приписывают то, что глядя из окна своего дворца на толпу голодных бастующих граждан она равнодушно произнесла: „Ну если у них нет хлеба, пусть едят пирожные“. Именно с таким цинизмом сейчас некоторые страны Запада, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, и подходят к вопросам подобного рода», — сказал Путин. В ходе саммита глава государства также заявил, что действия стран G7 привели к значительному усилению мировой инфляции и росту цен на продукты. По словам Путина, экономические ошибки Запад привели мир к угрозе мирового голода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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