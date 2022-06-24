Некоторые страны Запад ведут себя также, как избалованная французская королева Мария-Антуанетта. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите стран БРИКС. Трансляция шла на телеканале «Россия 24».
«По-моему французской королеве Марии Антуанетте приписывают то, что глядя из окна своего дворца на толпу голодных бастующих граждан она равнодушно произнесла: „Ну если у них нет хлеба, пусть едят пирожные“. Именно с таким цинизмом сейчас некоторые страны Запада, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, и подходят к вопросам подобного рода», — сказал Путин.
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Некоторые страны Запад ведут себя также, как избалованная французская королева Мария-Антуанетта. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите стран БРИКС. Трансляция шла на телеканале «Россия 24». «По-моему французской королеве Марии Антуанетте приписывают то, что глядя из окна своего дворца на толпу голодных бастующих граждан она равнодушно произнесла: „Ну если у них нет хлеба, пусть едят пирожные“. Именно с таким цинизмом сейчас некоторые страны Запада, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, и подходят к вопросам подобного рода», — сказал Путин. В ходе саммита глава государства также заявил, что действия стран G7 привели к значительному усилению мировой инфляции и росту цен на продукты. По словам Путина, экономические ошибки Запад привели мир к угрозе мирового голода.