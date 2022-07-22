Невролог Хорошев развеял миф о восстановлении нервных клеток

Нейроны головного мозга восстанавливаются во время сна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Нервные клетки восстанавливаются во время сна, нейроны, которые отжили свой срок, растворяются и на их месте происходит рост новых. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал врач-невролог Павел Хорошев.

«Во время сна происходит не только обработка информации. Самая важная работа, которая происходит во время сна: уборка головного мозга. Некоторые нейроны, которые отжили свой срок, растворяются и на их месте происходит рост новых нейронов. Есть заблуждение, что нервные клетки не восстанавливаются, восстанавливаются еще как. Клетки, которые должны были умереть, старые, больные, они растворяются. И соответственно на их месте растут новые. И не просто растут, они должны по максимуму взять на себя функционал старых клеток, заполнить собой пространство», — заявил Павел Хорошев.

По словам невролога, все это происходит во время сна. И не за один цикл сна, а за несколько циклов, поэтому желательно, чтобы у человека был здоровый сон. «Здоровый сон очень важен. Если у человека сон короткий, то этот процесс не успеет завершиться, будет не то, чтобы поставлен на паузу, просто во время бодрствования он будет проходить гораздо медленнее. Сон — это очень важная вещь, не только для тела, но и для мозга», — подытожил Хорошев.

Ежегодно 22 июля отмечается Всемирный день мозга (World Brain Day), который утвердила Всемирная Федерация неврологии. Несмотря на прогресс медицины, нервная система человека остается областью, исследование которой продолжается по сей день.

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