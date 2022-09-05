Песков: жить в Европе стало хуже из-за абсурдных решений властей

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Марафон
Из-за решений европейских политиков в их странах упал уровень жизни, считает Дмитрий Песков Фото:

В странах Европы падает уровень жизни и увеличиваются претензии к руководству стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Жить и работать в ЕС становится хуже, уровень жизни падает, вопросов у простых граждан к руководству появляется все больше. Не наше дело это трактовать, пусть руководители западных стран, которые принимают вредоносные абсурдные решения, сами реагируют», — передает слова Песков корреспондент URA.RU.

Ранее telegram-канал «СИГНАЛ» сообщал, что в нескольких странах Европейского союза прошли многотысячные митинги. Люди требовали отставки правительства и жгли счета за электроэнергию. Страны Запада ввели частичный запрет на поставки российского газа в рамках санкционной кампании из-за спецоперации РФ на Украине. Немецкое агентство Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) сообщило, что страны Евросоюза не справятся с последствиями энергетического кризиса, возникшего в результате отказа от импорта российских энергоресурсов.

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В странах Европы падает уровень жизни и увеличиваются претензии к руководству стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Жить и работать в ЕС становится хуже, уровень жизни падает, вопросов у простых граждан к руководству появляется все больше. Не наше дело это трактовать, пусть руководители западных стран, которые принимают вредоносные абсурдные решения, сами реагируют», — передает слова Песков корреспондент URA.RU. Ранее telegram-канал «СИГНАЛ» сообщал, что в нескольких странах Европейского союза прошли многотысячные митинги. Люди требовали отставки правительства и жгли счета за электроэнергию. Страны Запада ввели частичный запрет на поставки российского газа в рамках санкционной кампании из-за спецоперации РФ на Украине. Немецкое агентство Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) сообщило, что страны Евросоюза не справятся с последствиями энергетического кризиса, возникшего в результате отказа от импорта российских энергоресурсов.
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