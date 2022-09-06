Британский инвестор: западный бизнес просчитался по поводу России

06 сентября 2022 в 11:25 Размер текста - 17 +

В Британии заявили, что западный бизнес просчитался по поводу РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западный бизнес просчитался по поводу России — инициаторы антироссийских экономических санкций не учли, что у России много азиатских союзников. Об этом рассказал британский бизнесмен, учредитель и председатель правления консалтинговой компании Dezan Shira and Associates Limited, специализирующейся на иностранных инвестициях в Азии Кристофер Девоншир-Эллис. «Запад совершил гигантскую стратегическую ошибку, пытаясь исключить Россию. Они думают, что Европа — единственное место, где может торговать Россия, но есть еще и Азия, где у России много друзей», — заявил бизнесмен в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Его слова передает Пятый канал. Ранее британцы передумали винить Путина в росте цен на газ. Также президент Франции Эмманюэль Макрон назвал главных союзников России в борьбе с Западом — страны Африки, Азии и Латинской Америки. Западные страны вводят санкции против РФ в связи с тем, что Россия проводит на Украине спецоперацию. Ее основная цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевских властей.

Западный бизнес просчитался по поводу России — инициаторы антироссийских экономических санкций не учли, что у России много азиатских союзников. Об этом рассказал британский бизнесмен, учредитель и председатель правления консалтинговой компании Dezan Shira and Associates Limited, специализирующейся на иностранных инвестициях в Азии Кристофер Девоншир-Эллис. «Запад совершил гигантскую стратегическую ошибку, пытаясь исключить Россию. Они думают, что Европа — единственное место, где может торговать Россия, но есть еще и Азия, где у России много друзей», — заявил бизнесмен в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Его слова передает Пятый канал. Ранее британцы передумали винить Путина в росте цен на газ. Также президент Франции Эмманюэль Макрон назвал главных союзников России в борьбе с Западом — страны Африки, Азии и Латинской Америки. Западные страны вводят санкции против РФ в связи с тем, что Россия проводит на Украине спецоперацию. Ее основная цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевских властей.