Западный бизнес просчитался по поводу России — инициаторы антироссийских экономических санкций не учли, что у России много азиатских союзников. Об этом рассказал британский бизнесмен, учредитель и председатель правления консалтинговой компании Dezan Shira and Associates Limited, специализирующейся на иностранных инвестициях в Азии Кристофер Девоншир-Эллис.
«Запад совершил гигантскую стратегическую ошибку, пытаясь исключить Россию. Они думают, что Европа — единственное место, где может торговать Россия, но есть еще и Азия, где у России много друзей», — заявил бизнесмен в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Его слова передает Пятый канал.
Ранее британцы передумали винить Путина в росте цен на газ. Также президент Франции Эмманюэль Макрон назвал главных союзников России в борьбе с Западом — страны Африки, Азии и Латинской Америки.
Западные страны вводят санкции против РФ в связи с тем, что Россия проводит на Украине спецоперацию. Ее основная цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевских властей.
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Западный бизнес просчитался по поводу России — инициаторы антироссийских экономических санкций не учли, что у России много азиатских союзников. Об этом рассказал британский бизнесмен, учредитель и председатель правления консалтинговой компании Dezan Shira and Associates Limited, специализирующейся на иностранных инвестициях в Азии Кристофер Девоншир-Эллис. «Запад совершил гигантскую стратегическую ошибку, пытаясь исключить Россию. Они думают, что Европа — единственное место, где может торговать Россия, но есть еще и Азия, где у России много друзей», — заявил бизнесмен в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Его слова передает Пятый канал. Ранее британцы передумали винить Путина в росте цен на газ. Также президент Франции Эмманюэль Макрон назвал главных союзников России в борьбе с Западом — страны Африки, Азии и Латинской Америки. Западные страны вводят санкции против РФ в связи с тем, что Россия проводит на Украине спецоперацию. Ее основная цель — защита мирного населения ЛНР и ДНР от геноцида со стороны киевских властей.