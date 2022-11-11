Жителям Херсонской области начнут выдавать бесплатное жилье и выплаты в 100 тысяч рублей

11 ноября 2022 в 16:51 Размер текста - 17 +

В Херсонской области начнется прием заявок на получение жилищных сертификатов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Херсонской области с 14 ноября начнется прием заявок на получение жилищных сертификатов и единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей. Ранее жители региона могли подать документы только в других субъектах Российской Федерации. Об этом корреспондент URA.RU рассказала министр труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова. «От заявителя потребуется комплект документов: паспорт гражданина России или Украины. Также подойдут другие документы, которые будут подтверждать, что человек и члены его семьи постоянно проживали на территории Херсонской области», — сказала Алла Бархатнова. По словам министра, уже с понедельника, 14 ноября, в Геническе и Скадовске появятся отделения МФЦ, где начнут прием необходимых документов. Жилье будет предоставляться в регионе Российской Федерации, который указан в заявлении на получение сертификата. «Человек может присматривать жилье от 3 до 7 месяцев. Если он переезжает в другой субъект России, то возможно аннулировать предыдущий сертификат, а потом получить его еще раз, но в другом регионе. У нас есть единая информационная база, все это отслеживается. Получить сразу два сертификата не выйдет», — подытожила Бархатнова. Напомним, ранее Алла Бархатнова рассказывала URA.RU о количестве квадратных метров, на которые могут претендовать жители Херсонской области. Жилье предоставляется на первичном и вторичном рынке в любом субъекте РФ.

В Херсонской области с 14 ноября начнется прием заявок на получение жилищных сертификатов и единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей. Ранее жители региона могли подать документы только в других субъектах Российской Федерации. Об этом корреспондент URA.RU рассказала министр труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова. «От заявителя потребуется комплект документов: паспорт гражданина России или Украины. Также подойдут другие документы, которые будут подтверждать, что человек и члены его семьи постоянно проживали на территории Херсонской области», — сказала Алла Бархатнова. По словам министра, уже с понедельника, 14 ноября, в Геническе и Скадовске появятся отделения МФЦ, где начнут прием необходимых документов. Жилье будет предоставляться в регионе Российской Федерации, который указан в заявлении на получение сертификата. «Человек может присматривать жилье от 3 до 7 месяцев. Если он переезжает в другой субъект России, то возможно аннулировать предыдущий сертификат, а потом получить его еще раз, но в другом регионе. У нас есть единая информационная база, все это отслеживается. Получить сразу два сертификата не выйдет», — подытожила Бархатнова. Напомним, ранее Алла Бархатнова рассказывала URA.RU о количестве квадратных метров, на которые могут претендовать жители Херсонской области. Жилье предоставляется на первичном и вторичном рынке в любом субъекте РФ.