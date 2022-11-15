Политолог Мартынов оценил желание Генассамблеи ООН взыскать репарации с России в пользу Украины

Россия не обязана выплачивать Украине никакие репарации. Об этом заявил политолог Алексей Мартынов, прокомментировав резолюцию Генассамблеи ООН по выплате РФ ущерба Украине.
«Резолюции Генассамблеи ООН по уставу ООН — это некое общее фоновое мнение по тому или иному вопросу, сформулированное в общих фразах на площадке ООН. Единственным юридически обязывающим органом ООН является Совет безопасности, который принимает обязательные для выполнения всех членов ООН решения на основе консенсусного принципа. В этом и есть фундаментальная основа качества подобных решений, и именно поэтому они юридически весомы и все члены ООН обязаны их выполнять», — заявил эксперт в разговоре с Пятым каналом.
Алексей Мартынов подчеркнул, что «цирк под названием „экстренный созыв Генассамблеи по случаю репараций, не имеет никакой юридической силы“. Он назвал экстренное заседание Генеральной ассамблеи ООН „пиар-акцией“ и „голливудским сценарием“. „Еще раз: никакие резолюции Генассамблеи ООН никакой юридической силы никогда не имели, не имеют, и иметь не будут, — заключил он.
Ранее ГА ООН приняла резолюцию о взыскании репараций с России. При этом проект поддержали 94 члена ООН, 73 страны воздержались, а еще 14 — высказались против резолюции. Депутат Госдумы Олег Морозов заявил, что Москва не намерена возмещать ущерб Украине. Он подчеркнул, что РФ намерена восстановить страну, разоренную нацистами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что те страны-партнеры и союзники России, которые воздержались при голосовании по проекту резолюции ООН о возмещении РФ ущерба Киеву, являются суверенными государствами.
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Россия не обязана выплачивать Украине никакие репарации. Об этом заявил политолог Алексей Мартынов, прокомментировав резолюцию Генассамблеи ООН по выплате РФ ущерба Украине. «Резолюции Генассамблеи ООН по уставу ООН — это некое общее фоновое мнение по тому или иному вопросу, сформулированное в общих фразах на площадке ООН. Единственным юридически обязывающим органом ООН является Совет безопасности, который принимает обязательные для выполнения всех членов ООН решения на основе консенсусного принципа. В этом и есть фундаментальная основа качества подобных решений, и именно поэтому они юридически весомы и все члены ООН обязаны их выполнять», — заявил эксперт в разговоре с Пятым каналом. Алексей Мартынов подчеркнул, что «цирк под названием „экстренный созыв Генассамблеи по случаю репараций, не имеет никакой юридической силы“. Он назвал экстренное заседание Генеральной ассамблеи ООН „пиар-акцией“ и „голливудским сценарием“. „Еще раз: никакие резолюции Генассамблеи ООН никакой юридической силы никогда не имели, не имеют, и иметь не будут, — заключил он. Ранее ГА ООН приняла резолюцию о взыскании репараций с России. При этом проект поддержали 94 члена ООН, 73 страны воздержались, а еще 14 — высказались против резолюции. Депутат Госдумы Олег Морозов заявил, что Москва не намерена возмещать ущерб Украине. Он подчеркнул, что РФ намерена восстановить страну, разоренную нацистами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что те страны-партнеры и союзники России, которые воздержались при голосовании по проекту резолюции ООН о возмещении РФ ущерба Киеву, являются суверенными государствами.