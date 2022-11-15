Политолог Мартынов оценил желание Генассамблеи ООН взыскать репарации с России в пользу Украины

Политолог Мартынов: резолюции ГА ООН о выплате ущерба Украине не имеют юридической силы

16 ноября 2022 в 01:12 Размер текста - 17 +

Мартынов подчеркнул, что никакие резолюции ГА ООН не имеют юридической силы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия не обязана выплачивать Украине никакие репарации. Об этом заявил политолог Алексей Мартынов, прокомментировав резолюцию Генассамблеи ООН по выплате РФ ущерба Украине. «Резолюции Генассамблеи ООН по уставу ООН — это некое общее фоновое мнение по тому или иному вопросу, сформулированное в общих фразах на площадке ООН. Единственным юридически обязывающим органом ООН является Совет безопасности, который принимает обязательные для выполнения всех членов ООН решения на основе консенсусного принципа. В этом и есть фундаментальная основа качества подобных решений, и именно поэтому они юридически весомы и все члены ООН обязаны их выполнять», — заявил эксперт в разговоре с Пятым каналом. Алексей Мартынов подчеркнул, что «цирк под названием „экстренный созыв Генассамблеи по случаю репараций, не имеет никакой юридической силы“. Он назвал экстренное заседание Генеральной ассамблеи ООН „пиар-акцией“ и „голливудским сценарием“. „Еще раз: никакие резолюции Генассамблеи ООН никакой юридической силы никогда не имели, не имеют, и иметь не будут, — заключил он. Ранее ГА ООН приняла резолюцию о взыскании репараций с России. При этом проект поддержали 94 члена ООН, 73 страны воздержались, а еще 14 — высказались против резолюции. Депутат Госдумы Олег Морозов заявил, что Москва не намерена возмещать ущерб Украине. Он подчеркнул, что РФ намерена восстановить страну, разоренную нацистами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что те страны-партнеры и союзники России, которые воздержались при голосовании по проекту резолюции ООН о возмещении РФ ущерба Киеву, являются суверенными государствами.

Россия не обязана выплачивать Украине никакие репарации. Об этом заявил политолог Алексей Мартынов, прокомментировав резолюцию Генассамблеи ООН по выплате РФ ущерба Украине. «Резолюции Генассамблеи ООН по уставу ООН — это некое общее фоновое мнение по тому или иному вопросу, сформулированное в общих фразах на площадке ООН. Единственным юридически обязывающим органом ООН является Совет безопасности, который принимает обязательные для выполнения всех членов ООН решения на основе консенсусного принципа. В этом и есть фундаментальная основа качества подобных решений, и именно поэтому они юридически весомы и все члены ООН обязаны их выполнять», — заявил эксперт в разговоре с Пятым каналом. Алексей Мартынов подчеркнул, что «цирк под названием „экстренный созыв Генассамблеи по случаю репараций, не имеет никакой юридической силы“. Он назвал экстренное заседание Генеральной ассамблеи ООН „пиар-акцией“ и „голливудским сценарием“. „Еще раз: никакие резолюции Генассамблеи ООН никакой юридической силы никогда не имели, не имеют, и иметь не будут, — заключил он. Ранее ГА ООН приняла резолюцию о взыскании репараций с России. При этом проект поддержали 94 члена ООН, 73 страны воздержались, а еще 14 — высказались против резолюции. Депутат Госдумы Олег Морозов заявил, что Москва не намерена возмещать ущерб Украине. Он подчеркнул, что РФ намерена восстановить страну, разоренную нацистами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что те страны-партнеры и союзники России, которые воздержались при голосовании по проекту резолюции ООН о возмещении РФ ущерба Киеву, являются суверенными государствами.