Песков отреагировал на обвинение США в причастности РФ в ракетном ударе в Польше

Песков предложил Белому дому «отмотать назад» в ответ на обвинения РФ в ракетном ударе в Польше

17 ноября 2022 в 06:37 Размер текста - 17 +

Правительству США есть смысл «отмотать назад», чтобы понять, кто в действительности виноват во всем происходящем сейчас в Польше. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Американцы говорят в парадигме „если бы не было того-то, то и не было бы этого“. Тогда есть смысл отмотать назад. И мы увидим первопричину всего — это НАТО и США во главе», — заявил Песков, комментируя заявление Белого дома, обвинившего Россию в ракетном ударе, передает РИА Новости. Две ракеты упали на территории Польши 15 ноября, в результате чего погибли два человека. Зеленский тут же заявил, что снаряды принадлежат России. Однако президент Польши Анжей Дуда заявил, что ракеты принадлежат украинской ПВО. В свою очередь, в Минобороны РФ отметили, что ракеты, упавшие в Польше, были элементами украинского зенитно-ракетного комплекса С-300. В Белом доме заявили, что вне зависимости от результатов расследования инцидента в Польше США продолжат возлагать вину в этом происшествии на Россию.