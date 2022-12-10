Бут: все, что произошло со мной, сейчас происходит с нашей страной

10 декабря 2022 в 18:55 Размер текста - 17 +

Все началось с меня и моей семьи, заявил Виктор Бут Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС Освобожденный из тюрьмы США российский предприниматель Виктор Бут заявил, что все, что с ним происходило в тюрьме США, сейчас происходит и с Россией. Таким образом он прокомментировал введенные в отношении РФ из-за начала спецоперации на Украине санкции. «Все, что произошло со мной, сейчас происходит с нашей страной. Я попал под санкции с 2002 года и через это все прошел. Ничего нового. И ту войну, которую они начали с меня и с моей семьи, сейчас „натягивают“ на всю страну и на всех русских людей», — сказал Бут в интервью RT. Ранее Бута обменяли на американку Бриттни Грайнер. После чего экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что обмен заключенными является «тупым» и «непатриотичным» позором для США. После обмена Бут сообщил, что готов отправиться добровольцем в зону спецоперации на Украине.

Освобожденный из тюрьмы США российский предприниматель Виктор Бут заявил, что все, что с ним происходило в тюрьме США, сейчас происходит и с Россией. Таким образом он прокомментировал введенные в отношении РФ из-за начала спецоперации на Украине санкции. «Все, что произошло со мной, сейчас происходит с нашей страной. Я попал под санкции с 2002 года и через это все прошел. Ничего нового. И ту войну, которую они начали с меня и с моей семьи, сейчас „натягивают“ на всю страну и на всех русских людей», — сказал Бут в интервью RT. Ранее Бута обменяли на американку Бриттни Грайнер. После чего экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что обмен заключенными является «тупым» и «непатриотичным» позором для США. После обмена Бут сообщил, что готов отправиться добровольцем в зону спецоперации на Украине.