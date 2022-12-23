Медведев заявил, что решение ЕС ограничить цены на газ «дурацкое»

Решение Евросоюза ограничить цены на российский газ не обосновано экономической логикой и принято от бессилия. Такое мнение высказал председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
«Во-первых, как и в случае с нефтью, оно продиктовано не экономической логикой, а зоологической ненавистью к России исходя из маниакального тезиса «во всем виноваты русские», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он также заявил, что большое число оговорок не позволит ограничению сработать серьезно.
Медведев объяснил, что такое решение было принято Евросоюзом от бессилия: «Просто по принципу «сделаем хоть что-то». Потолок находится на таком уровне, который еще пару лет казался удивительно высоким, сказа он.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU.
Решение Евросоюза ограничить цены на российский газ не обосновано экономической логикой и принято от бессилия. Такое мнение высказал председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. «Во-первых, как и в случае с нефтью, оно продиктовано не экономической логикой, а зоологической ненавистью к России исходя из маниакального тезиса «во всем виноваты русские», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он также заявил, что большое число оговорок не позволит ограничению сработать серьезно. Медведев объяснил, что такое решение было принято Евросоюзом от бессилия: «Просто по принципу «сделаем хоть что-то». Потолок находится на таком уровне, который еще пару лет казался удивительно высоким, сказа он. Ранее стало известно, что Евросоюз согласовал потолок цен на российский газ. Он начнет действовать с 15 февраля 2023 года. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков назвал это решение неприемлемым и пообещал принять ответные меры.