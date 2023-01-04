Разведка Украины испугалась следующего большого шага России

Представитель ГУР Скибицкий: Россия готовится к новому удару по Украине

04 января 2023 в 13:03 Размер текста - 17 +

Россия будет объединять средства для сохранения темпа ударов, заявил Вадим Скибицкий Фото: Владимир Андреев новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия готовится к новому массированному удару по инфраструктуре Украины. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий. «Сейчас они [русские] готовят ракеты к следующему массированному удару», — сказал Вадим Скибицкий «РБК Украина». По словам представителя ГУР, ВС РФ будут объединять средства для равномерного темпа ударов по объектам украинской инфраструктуры. Представитель разведки уверен, что если российской стороне не хватит ракет для массового налета, она будет использовать высокоточные снаряды Х-22 и С-300 или беспилотники. Россия начала наносить массированные удары по украинской критической инфраструктуре в ответ на подрыв Украиной Крымского моста. Позже «Укрэнерго» сообщило о выходе из строя половины энергосистемы Незалежной, пишет MK.RU . Из-за частых ударов на украинской территории регулярно объявляют воздушную тревогу, передает деловое издание «Взгляд».

Россия готовится к новому массированному удару по инфраструктуре Украины. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий. «Сейчас они [русские] готовят ракеты к следующему массированному удару», — сказал Вадим Скибицкий «РБК Украина». По словам представителя ГУР, ВС РФ будут объединять средства для равномерного темпа ударов по объектам украинской инфраструктуры. Представитель разведки уверен, что если российской стороне не хватит ракет для массового налета, она будет использовать высокоточные снаряды Х-22 и С-300 или беспилотники. Россия начала наносить массированные удары по украинской критической инфраструктуре в ответ на подрыв Украиной Крымского моста. Позже «Укрэнерго» сообщило о выходе из строя половины энергосистемы Незалежной, пишет MK.RU. Из-за частых ударов на украинской территории регулярно объявляют воздушную тревогу, передает деловое издание «Взгляд».