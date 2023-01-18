Российский хоккеист Проворов отказался поддерживать сексуальные меньшинства

18 января 2023 в 10:11 Размер текста - 17 +

Хоккеист Иван Проворов сослался на свои убеждения, но отметил, что уважает выбор каждого Фото: Евгений Листюк © URA.RU Российский защитник хоккейного клуба «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов отказался надевать свитер в поддержку ЛГБТ-сообщества в разминке перед матчем. Свой отказ он аргументировал своими религиозными убеждениями. «Я уважаю всех, уважаю выбор каждого. Мой выбор — оставаться верным себе и своей религии. Я православный человек», — отметил он. Его слова приводят РИА Новости. Сообщалось, что Проворов пропустил раскатку перед матчем чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где игроков просили поддержать сексуальные меньшинства, надев специальный тематический свитер. В свою очередь главный тренер клуба «Филадельфия Флайерз» Джон Торторелла отметил, что уважает выбор россиянина. С 6 декабря в России вступил в силу закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Роскомнадзор начал блокировать специализированные сайты в интернете.

Российский защитник хоккейного клуба «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов отказался надевать свитер в поддержку ЛГБТ-сообщества в разминке перед матчем. Свой отказ он аргументировал своими религиозными убеждениями. «Я уважаю всех, уважаю выбор каждого. Мой выбор — оставаться верным себе и своей религии. Я православный человек», — отметил он. Его слова приводят РИА Новости. Сообщалось, что Проворов пропустил раскатку перед матчем чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где игроков просили поддержать сексуальные меньшинства, надев специальный тематический свитер. В свою очередь главный тренер клуба «Филадельфия Флайерз» Джон Торторелла отметил, что уважает выбор россиянина. С 6 декабря в России вступил в силу закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Роскомнадзор начал блокировать специализированные сайты в интернете.