Российский хоккеист Проворов отказался поддерживать сексуальные меньшинства

Российский защитник хоккейного клуба «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов отказался надевать свитер в поддержку ЛГБТ-сообщества в разминке перед матчем. Свой отказ он аргументировал своими религиозными убеждениями.
«Я уважаю всех, уважаю выбор каждого. Мой выбор — оставаться верным себе и своей религии. Я православный человек», — отметил он. Его слова приводят РИА Новости. Сообщалось, что Проворов пропустил раскатку перед матчем чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где игроков просили поддержать сексуальные меньшинства, надев специальный тематический свитер. В свою очередь главный тренер клуба «Филадельфия Флайерз» Джон Торторелла отметил, что уважает выбор россиянина.
С 6 декабря в России вступил в силу закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Роскомнадзор начал блокировать специализированные сайты в интернете.
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Российский защитник хоккейного клуба «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов отказался надевать свитер в поддержку ЛГБТ-сообщества в разминке перед матчем. Свой отказ он аргументировал своими религиозными убеждениями. «Я уважаю всех, уважаю выбор каждого. Мой выбор — оставаться верным себе и своей религии. Я православный человек», — отметил он. Его слова приводят РИА Новости. Сообщалось, что Проворов пропустил раскатку перед матчем чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где игроков просили поддержать сексуальные меньшинства, надев специальный тематический свитер. В свою очередь главный тренер клуба «Филадельфия Флайерз» Джон Торторелла отметил, что уважает выбор россиянина. С 6 декабря в России вступил в силу закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Роскомнадзор начал блокировать специализированные сайты в интернете.