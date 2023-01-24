На севере УРФО зафиксирована массовая гибель животных из-за борьбы с грызунами

В регионах, входящих в состав тюменской матрешки, установлены случаи массовой гибели диких животных при борьбе с грызунами. Об этом URA.RU узнало из официального сообщения на сайте Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.
«Установлены факты массовой гибели диких животных вследствие нарушения регламентов применения пестицидов при осуществлении борьбы с мышевидными грызунами. Причина в том, что отравленные приманки не закладывались в норки, а оставлялись на поверхности земли», — говорится в официальном сообщении.
Специалистами в результате за короткий промежуток времени были установлены факты гибели зайцев, фазанов, лис, а также большого количества особей серого журавля. Работники Россельхознадзора порекомендовали неукоснительно соблюдать предприятиям и гражданам правила использования средств борьбы с мышевидными грызунами
Ранее URA.RU сообщало, что жительнице Пыть-Яха (ХМАО) Лилии Исламовой пришлось отправить труп своей собаки на медэкспертизу в Екатеринбург, чтобы доказать полицейским, что животное умерло не от коронавируса, а было убито. Исламова утверждает, что силовики отказывались возбуждать уголовное дело по факту смерти животного, хотя стрелявший почти сразу во всем сознался.
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