Геофизик рассказал, чему Россию должны научить землетрясения в Турции

Геофизик Виноградов: землетрясение в Турции должно послужить уроком для России

11 февраля 2023 в 05:48 Размер текста - 17 +

Важно обращать внимание на поведение кошек, которые первыми чувствуют толчки Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения Турция оказалась не готова к мощному землетрясению, жертв могло быть меньше, если бы у людей был пошаговый план действий. Из этой ситуации надо сделать выводы властям всех сейсмоопасных стран, к числу которых относится и Россия. Об этом заявил директор Единой геофизической службы РАН, доктор технических наук Юрий Виноградов. «Это землетрясение должно стать уроком, прежде всего, для нашей страны. Ведь менталитет россиян и турок во многом схож. Можно сказать, что Турция была совершенно не готова к этому землетрясению <…> Количество жертв можно было существенно уменьшить, если бы люди были подготовлены к сильному землетрясению, знали, как себя правильно вести при его первых признаках», — рассказал геофизик в беседе с РИА Новости. По его словам, прогнозы о землетрясении появились еще несколько лет назад, речь идет о сейсмоопасной зоне. Властям находящихся в зоне риска стран Виноградов рекомендует разработать методички с техникой безопасности при катаклизмах. Там, в частности, должно быть указано, что при землетрясении первый толчок — всегда не самый сильный. Второй и третий будут гораздо сильнее, при этом у человека будет лишь пара минут, чтобы предпринять меры безопасности. «Надо не на телефон снимать, как у тебя люстра качается, а прятаться — хотя бы под кровать или в дверной проем своей квартиры», — советует геофизик. Еще одно правило, по его словам — «хватать детей и документы» и бежать в подвал, куда наверняка смогут добраться спасатели. Также ученый призывает обращать внимание на поведение животных. Кошки, собаки и домашний скот первыми начинают нервничать и суетиться при появлении толчков. Землетрясение магнитудой 7,7, произошедшее утром 6 февраля, унесло жизни более 20 тысяч человек, передает агентство Nation News. Причиной таких сильнейших толчков могло стать замедление вращение земного ядра, сообщает VSE42.Ru. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил оказать всю необходимую помощь в ликвидации последствий землетрясения, уточняет «Ридус». Геофизик РАН Александр Горшков спрогнозировал повторение турецкого землетрясения в Крыму, который находится в том же сейсмическом поясе, предупреждает «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Турция оказалась не готова к мощному землетрясению, жертв могло быть меньше, если бы у людей был пошаговый план действий. Из этой ситуации надо сделать выводы властям всех сейсмоопасных стран, к числу которых относится и Россия. Об этом заявил директор Единой геофизической службы РАН, доктор технических наук Юрий Виноградов. «Это землетрясение должно стать уроком, прежде всего, для нашей страны. Ведь менталитет россиян и турок во многом схож. Можно сказать, что Турция была совершенно не готова к этому землетрясению <…> Количество жертв можно было существенно уменьшить, если бы люди были подготовлены к сильному землетрясению, знали, как себя правильно вести при его первых признаках», — рассказал геофизик в беседе с РИА Новости. По его словам, прогнозы о землетрясении появились еще несколько лет назад, речь идет о сейсмоопасной зоне. Властям находящихся в зоне риска стран Виноградов рекомендует разработать методички с техникой безопасности при катаклизмах. Там, в частности, должно быть указано, что при землетрясении первый толчок — всегда не самый сильный. Второй и третий будут гораздо сильнее, при этом у человека будет лишь пара минут, чтобы предпринять меры безопасности. «Надо не на телефон снимать, как у тебя люстра качается, а прятаться — хотя бы под кровать или в дверной проем своей квартиры», — советует геофизик. Еще одно правило, по его словам — «хватать детей и документы» и бежать в подвал, куда наверняка смогут добраться спасатели. Также ученый призывает обращать внимание на поведение животных. Кошки, собаки и домашний скот первыми начинают нервничать и суетиться при появлении толчков. Землетрясение магнитудой 7,7, произошедшее утром 6 февраля, унесло жизни более 20 тысяч человек, передает агентство Nation News. Причиной таких сильнейших толчков могло стать замедление вращение земного ядра, сообщает VSE42.Ru. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил оказать всю необходимую помощь в ликвидации последствий землетрясения, уточняет «Ридус». Геофизик РАН Александр Горшков спрогнозировал повторение турецкого землетрясения в Крыму, который находится в том же сейсмическом поясе, предупреждает «Царьград».