11 марта 2023

Россиянка вернулась с МКС на Землю с астронавтами NASA и японцем. Видео

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МКС. Москва, прогресс мс-21
Экипаж находился на МКС с октября прошлого года Фото:

На Землю с Международной космической станции (МКС) вернулась российский астронавт Анна Кикина в экипаже корабля Crew Dragon, в состав которого входили астронавты NASA Никол Манн и Джош Кассада, а также астронавт из Японии Коити Ваката. Об этом сообщает NASA.

«Экипаж из четырех человек, в том числе россиянкой Анной Кикиной, вернулся с МКС на Землю. Помимо Кикиной в составе экипажа находились астронавты Никол Манн и Джош Кассада и Коити Ваката», — передает официальный сайт NASA. Отмечается, что экипаж находился на МКС с октября прошлого года. Корабль приземлился в водах Атлантического океана вблизи побережья Флориды, заключили в NASA.

На МКС ракета Falcon-9 стартовала 5 октября из Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Ракета состыковалась с МКС 6 октября.

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На Землю с Международной космической станции (МКС) вернулась российский астронавт Анна Кикина в экипаже корабля Crew Dragon, в состав которого входили астронавты NASA Никол Манн и Джош Кассада, а также астронавт из Японии Коити Ваката. Об этом сообщает NASA. «Экипаж из четырех человек, в том числе россиянкой Анной Кикиной, вернулся с МКС на Землю. Помимо Кикиной в составе экипажа находились астронавты Никол Манн и Джош Кассада и Коити Ваката», — передает официальный сайт NASA. Отмечается, что экипаж находился на МКС с октября прошлого года. Корабль приземлился в водах Атлантического океана вблизи побережья Флориды, заключили в NASA. На МКС ракета Falcon-9 стартовала 5 октября из Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Ракета состыковалась с МКС 6 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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