Экипаж находился на МКС с октября прошлого годаФото: Роскосмос
На Землю с Международной космической станции (МКС) вернулась российский астронавт Анна Кикина в экипаже корабля Crew Dragon, в состав которого входили астронавты NASA Никол Манн и Джош Кассада, а также астронавт из Японии Коити Ваката. Об этом сообщает NASA.
«Экипаж из четырех человек, в том числе россиянкой Анной Кикиной, вернулся с МКС на Землю. Помимо Кикиной в составе экипажа находились астронавты Никол Манн и Джош Кассада и Коити Ваката», — передает официальный сайт NASA. Отмечается, что экипаж находился на МКС с октября прошлого года. Корабль приземлился в водах Атлантического океана вблизи побережья Флориды, заключили в NASA.
На МКС ракета Falcon-9 стартовала 5 октября из Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Ракета состыковалась с МКС 6 октября.
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!
На Землю с Международной космической станции (МКС) вернулась российский астронавт Анна Кикина в экипаже корабля Crew Dragon, в состав которого входили астронавты NASA Никол Манн и Джош Кассада, а также астронавт из Японии Коити Ваката. Об этом сообщает NASA. «Экипаж из четырех человек, в том числе россиянкой Анной Кикиной, вернулся с МКС на Землю. Помимо Кикиной в составе экипажа находились астронавты Никол Манн и Джош Кассада и Коити Ваката», — передает официальный сайт NASA. Отмечается, что экипаж находился на МКС с октября прошлого года. Корабль приземлился в водах Атлантического океана вблизи побережья Флориды, заключили в NASA. На МКС ракета Falcon-9 стартовала 5 октября из Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Ракета состыковалась с МКС 6 октября.