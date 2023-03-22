МИД: Британия решила вывести конфликт на Украине на новый уровень

22 марта 2023 в 17:26 Размер текста - 17 +

Конфликт на Украине выйдет на новый уровень, считают в МИД РФ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Решение Британии о поставках Киеву боеприпасов с обедненным ураном выведет конфликт на Украине на новый уровень. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ. «Англосаксы публично расписались в желании вывести на новый уровень противостояние на Украине. Налицо и никчемность заверений властей Великобритании в приверженности „восстановлению“ этой страны после конфликта», — сказано в документе , опубликованном на сайте министерства. 21 марта Великобритания заявила о готовности предоставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном. Это вещество опасно для человека, так как вызывает тяжелые заболевания, также оно поражает почву. Сербский юрист Срджан Алексич, который ранее представлял интересы пострадавших в ходе бомбардировок НАТО Югославии в 1999 году, назвал использование боеприпасов с обедненным ураном военным преступлением.

Решение Британии о поставках Киеву боеприпасов с обедненным ураном выведет конфликт на Украине на новый уровень. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ. «Англосаксы публично расписались в желании вывести на новый уровень противостояние на Украине. Налицо и никчемность заверений властей Великобритании в приверженности „восстановлению“ этой страны после конфликта», — сказано в документе, опубликованном на сайте министерства. 21 марта Великобритания заявила о готовности предоставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном. Это вещество опасно для человека, так как вызывает тяжелые заболевания, также оно поражает почву. Сербский юрист Срджан Алексич, который ранее представлял интересы пострадавших в ходе бомбардировок НАТО Югославии в 1999 году, назвал использование боеприпасов с обедненным ураном военным преступлением.