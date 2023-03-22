МИД: Британия решила вывести конфликт на Украине на новый уровень

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Вооруженные силы Великобритании. stock, зима, военные, нато, наемник, stock
Конфликт на Украине выйдет на новый уровень, считают в МИД РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Решение Британии о поставках Киеву боеприпасов с обедненным ураном выведет конфликт на Украине на новый уровень. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ.

«Англосаксы публично расписались в желании вывести на новый уровень противостояние на Украине. Налицо и никчемность заверений властей Великобритании в приверженности „восстановлению“ этой страны после конфликта», — сказано в документе, опубликованном на сайте министерства.

21 марта Великобритания заявила о готовности предоставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном. Это вещество опасно для человека, так как вызывает тяжелые заболевания, также оно поражает почву. Сербский юрист Срджан Алексич, который ранее представлял интересы пострадавших в ходе бомбардировок НАТО Югославии в 1999 году, назвал использование боеприпасов с обедненным ураном военным преступлением.

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Решение Британии о поставках Киеву боеприпасов с обедненным ураном выведет конфликт на Украине на новый уровень. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ. «Англосаксы публично расписались в желании вывести на новый уровень противостояние на Украине. Налицо и никчемность заверений властей Великобритании в приверженности „восстановлению“ этой страны после конфликта», — сказано в документе, опубликованном на сайте министерства. 21 марта Великобритания заявила о готовности предоставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном. Это вещество опасно для человека, так как вызывает тяжелые заболевания, также оно поражает почву. Сербский юрист Срджан Алексич, который ранее представлял интересы пострадавших в ходе бомбардировок НАТО Югославии в 1999 году, назвал использование боеприпасов с обедненным ураном военным преступлением.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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