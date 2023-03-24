24 марта 2023

Сенатора из Румынии Шошоакэ внесли в базу «Миротворец» за покушение на целостность Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания в городской думе. Курган, чиновники, депутаты, шариковая ручка
Диана Шошоакэ попала в базу «Миротворец» после регистрации проекта по аннексии части территории Украины Фото:

Румынский сенатор Диана Шошоакэ теперь числится в базе украинского ресурса «Миротворец» после регистрации проекта по аннексии части территории Украины. Об этом следует из данных украинского сайта, который содержит базу личных данных людей, находившихся в зоне боевых действий на Украине.

«Румынский сенатор подала законопроект, который предлагает присоединить к Румынии часть Южного региона Украины „для восстановления культурной идентичности румынского населения“. Также она сотрудничает со спецслужбами России», — сообщается на официальном сайте.

Известно, что сенатор Диана Шошоакэ зарегистрировала в сенате Румынии законопроект, который предполагает отказ от добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части украинских территорий. В ответ на это МИД Украины пообещал ввести жесткие санкции против Шошоакэ.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин выступил с заявлением о том, что Польша готовится аннексировать часть Украины в качестве компенсации за помощь украинской стороне. Таким образом, по словам Нарышкина, польские власти рассчитывают получить компенсацию за помощь Украине.

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Румынский сенатор Диана Шошоакэ теперь числится в базе украинского ресурса «Миротворец» после регистрации проекта по аннексии части территории Украины. Об этом следует из данных украинского сайта, который содержит базу личных данных людей, находившихся в зоне боевых действий на Украине. «Румынский сенатор подала законопроект, который предлагает присоединить к Румынии часть Южного региона Украины „для восстановления культурной идентичности румынского населения“. Также она сотрудничает со спецслужбами России», — сообщается на официальном сайте. Известно, что сенатор Диана Шошоакэ зарегистрировала в сенате Румынии законопроект, который предполагает отказ от добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части украинских территорий. В ответ на это МИД Украины пообещал ввести жесткие санкции против Шошоакэ. Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин выступил с заявлением о том, что Польша готовится аннексировать часть Украины в качестве компенсации за помощь украинской стороне. Таким образом, по словам Нарышкина, польские власти рассчитывают получить компенсацию за помощь Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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