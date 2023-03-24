Сенатора из Румынии Шошоакэ внесли в базу «Миротворец» за покушение на целостность Украины

25 марта 2023 в 01:32 Размер текста - 17 +

Диана Шошоакэ попала в базу «Миротворец» после регистрации проекта по аннексии части территории Украины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Румынский сенатор Диана Шошоакэ теперь числится в базе украинского ресурса «Миротворец» после регистрации проекта по аннексии части территории Украины. Об этом следует из данных украинского сайта, который содержит базу личных данных людей, находившихся в зоне боевых действий на Украине. «Румынский сенатор подала законопроект, который предлагает присоединить к Румынии часть Южного региона Украины „для восстановления культурной идентичности румынского населения“. Также она сотрудничает со спецслужбами России», — сообщается на официальном сайте. Известно, что сенатор Диана Шошоакэ зарегистрировала в сенате Румынии законопроект, который предполагает отказ от добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части украинских территорий. В ответ на это МИД Украины пообещал ввести жесткие санкции против Шошоакэ. Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин выступил с заявлением о том, что Польша готовится аннексировать часть Украины в качестве компенсации за помощь украинской стороне. Таким образом, по словам Нарышкина, польские власти рассчитывают получить компенсацию за помощь Украине.

Румынский сенатор Диана Шошоакэ теперь числится в базе украинского ресурса «Миротворец» после регистрации проекта по аннексии части территории Украины. Об этом следует из данных украинского сайта, который содержит базу личных данных людей, находившихся в зоне боевых действий на Украине. «Румынский сенатор подала законопроект, который предлагает присоединить к Румынии часть Южного региона Украины „для восстановления культурной идентичности румынского населения“. Также она сотрудничает со спецслужбами России», — сообщается на официальном сайте. Известно, что сенатор Диана Шошоакэ зарегистрировала в сенате Румынии законопроект, который предполагает отказ от добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части украинских территорий. В ответ на это МИД Украины пообещал ввести жесткие санкции против Шошоакэ. Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин выступил с заявлением о том, что Польша готовится аннексировать часть Украины в качестве компенсации за помощь украинской стороне. Таким образом, по словам Нарышкина, польские власти рассчитывают получить компенсацию за помощь Украине.