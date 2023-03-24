24 марта 2023

Байден назвал «преувеличенным» значение связей России и Китая

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Визит Джо Байдена на Украину. stock, stock, Джо Байден
По мнению Джо Байдена, значение связей Китая и РФ преувеличено Фото:

Российско-китайские заявления о сближении сильно преувеличены. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден.

«Я не отношусь легкомысленно к Китаю <…>, России. Но я думаю, что мы сильно преувеличиваем заявление о сближении стран», — пояснил свою позицию Джо Байден, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Трансляция опубликована на официальном сайте Белого дома.

Ранее председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетил Москву с деловым визитом. Неформальная встреча двух лидеров проходила в Кремле. По мнению экс-президента США Дональда Трампа, действия администрации Байдена привели к формированию альянса России и Китая.

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Российско-китайские заявления о сближении сильно преувеличены. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден. «Я не отношусь легкомысленно к Китаю <…>, России. Но я думаю, что мы сильно преувеличиваем заявление о сближении стран», — пояснил свою позицию Джо Байден, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Трансляция опубликована на официальном сайте Белого дома. Ранее председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетил Москву с деловым визитом. Неформальная встреча двух лидеров проходила в Кремле. По мнению экс-президента США Дональда Трампа, действия администрации Байдена привели к формированию альянса России и Китая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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