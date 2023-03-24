Байден придумал новый способ давления на Путина

США и Канада намерены продолжать давление на российского президента Владимира Путина посредством «исторических санкций и тарифов». Об этом заявил американский президент Джо Байден.
«Мы намерены продолжать давление на [президента РФ Владимира] Путина посредством исторических санкций и тарифов», — сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Трансляция
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание 11-го пакета санкций против РФ. Туда будут включены меры против обхода действующих ограничений. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков говорил о том, что Россия должна мобилизовать общество, чтобы противостоять внешней агрессии. По его словам, это необходимо для создания новой социальной системы, чтобы каждый гражданин РФ чувствовал уверенность в завтрашнем дне. Только в этом случае никакие угрозы извне не смогут попытаться разрушить страну, отметил политик.
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