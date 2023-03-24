Байден придумал новый способ давления на Путина

Байден: США начнет давить на Россию введением санкций и тарифов

25 марта 2023 в 02:39 Размер текста - 17 +

США надавит на Путина посредством исторических санкций и тарифов Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США и Канада намерены продолжать давление на российского президента Владимира Путина посредством «исторических санкций и тарифов». Об этом заявил американский президент Джо Байден. «Мы намерены продолжать давление на [президента РФ Владимира] Путина посредством исторических санкций и тарифов», — сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Трансляция опубликована на официальном сайте Белого дома. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание 11-го пакета санкций против РФ. Туда будут включены меры против обхода действующих ограничений. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков говорил о том, что Россия должна мобилизовать общество, чтобы противостоять внешней агрессии. По его словам, это необходимо для создания новой социальной системы, чтобы каждый гражданин РФ чувствовал уверенность в завтрашнем дне. Только в этом случае никакие угрозы извне не смогут попытаться разрушить страну, отметил политик.

США и Канада намерены продолжать давление на российского президента Владимира Путина посредством «исторических санкций и тарифов». Об этом заявил американский президент Джо Байден. «Мы намерены продолжать давление на [президента РФ Владимира] Путина посредством исторических санкций и тарифов», — сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Трансляция опубликована на официальном сайте Белого дома. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание 11-го пакета санкций против РФ. Туда будут включены меры против обхода действующих ограничений. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков говорил о том, что Россия должна мобилизовать общество, чтобы противостоять внешней агрессии. По его словам, это необходимо для создания новой социальной системы, чтобы каждый гражданин РФ чувствовал уверенность в завтрашнем дне. Только в этом случае никакие угрозы извне не смогут попытаться разрушить страну, отметил политик.