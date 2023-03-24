24 марта 2023

Байден придумал новый способ давления на Путина

Байден: США начнет давить на Россию введением санкций и тарифов
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
США надавит на Путина посредством исторических санкций и тарифов Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

США и Канада намерены продолжать давление на российского президента Владимира Путина посредством «исторических санкций и тарифов». Об этом заявил американский президент Джо Байден.

«Мы намерены продолжать давление на [президента РФ Владимира] Путина посредством исторических санкций и тарифов», — сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Трансляция опубликована на официальном сайте Белого дома.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание 11-го пакета санкций против РФ. Туда будут включены меры против обхода действующих ограничений. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков говорил о том, что Россия должна мобилизовать общество, чтобы противостоять внешней агрессии. По его словам, это необходимо для создания новой социальной системы, чтобы каждый гражданин РФ чувствовал уверенность в завтрашнем дне. Только в этом случае никакие угрозы извне не смогут попытаться разрушить страну, отметил политик.

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США и Канада намерены продолжать давление на российского президента Владимира Путина посредством «исторических санкций и тарифов». Об этом заявил американский президент Джо Байден. «Мы намерены продолжать давление на [президента РФ Владимира] Путина посредством исторических санкций и тарифов», — сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Трансляция опубликована на официальном сайте Белого дома. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание 11-го пакета санкций против РФ. Туда будут включены меры против обхода действующих ограничений. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков говорил о том, что Россия должна мобилизовать общество, чтобы противостоять внешней агрессии. По его словам, это необходимо для создания новой социальной системы, чтобы каждый гражданин РФ чувствовал уверенность в завтрашнем дне. Только в этом случае никакие угрозы извне не смогут попытаться разрушить страну, отметил политик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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