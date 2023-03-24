Сенатор из Румынии ответила на угрозы Киева в свой адрес

Сенатор из Румынии Шошоакэ призвала Бухарест не поддерживать Украину

25 марта 2023 в 03:23 Размер текста - 17 +

Диане Шошоакэ угрожали в МИД Украины Фото: Анна Майорова © URA.RU Румынии следует незамедлительно пересмотреть свою позицию и отказаться от поддержки Украины. С таким заявлением выступила румынский сенатор Диана Шошоакэ, которая внесена в базу украинского ресурса «Миротворец». «Мое включение в список целей „Миротворца“ показывает, что Украина является государством с террористическими тенденциями. <…> Угрозы со стороны Киева показывают, что Румыния поддерживает преступное государство. <…> Прошу Румынию немедленно пересмотреть свое отношение к Украине», — пишет Диана Шошоакэ на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещен в России; корпорация Meta, которая признана в РФ экстремистской). Ранее стало известно, что Шошоакэ попала в базу украинского ресурса «Миротворец». Румынский сенатор зарегистрировала законопроект, который предполагает отказ от «добрососедских отношений» с Украиной и аннексию части украинских территорий. В ответ на это в Киеве пообещали ввести жесткие санкции против Шошоакэ.

Румынии следует незамедлительно пересмотреть свою позицию и отказаться от поддержки Украины. С таким заявлением выступила румынский сенатор Диана Шошоакэ, которая внесена в базу украинского ресурса «Миротворец». «Мое включение в список целей „Миротворца“ показывает, что Украина является государством с террористическими тенденциями. <…> Угрозы со стороны Киева показывают, что Румыния поддерживает преступное государство. <…> Прошу Румынию немедленно пересмотреть свое отношение к Украине», — пишет Диана Шошоакэ на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещен в России; корпорация Meta, которая признана в РФ экстремистской). Ранее стало известно, что Шошоакэ попала в базу украинского ресурса «Миротворец». Румынский сенатор зарегистрировала законопроект, который предполагает отказ от «добрососедских отношений» с Украиной и аннексию части украинских территорий. В ответ на это в Киеве пообещали ввести жесткие санкции против Шошоакэ.