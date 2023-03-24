Румынии следует незамедлительно пересмотреть свою позицию и отказаться от поддержки Украины. С таким заявлением выступила румынский сенатор Диана Шошоакэ, которая внесена в базу украинского ресурса «Миротворец».
«Мое включение в список целей „Миротворца“ показывает, что Украина является государством с террористическими тенденциями. <…> Угрозы со стороны Киева показывают, что Румыния поддерживает преступное государство. <…> Прошу Румынию немедленно пересмотреть свое отношение к Украине», — пишет Диана Шошоакэ на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещен в России; корпорация Meta, которая признана в РФ экстремистской).
Ранее стало известно, что Шошоакэ попала в базу украинского ресурса «Миротворец». Румынский сенатор зарегистрировала законопроект, который предполагает отказ от «добрососедских отношений» с Украиной и аннексию части украинских территорий. В ответ на это в Киеве пообещали ввести жесткие санкции против Шошоакэ.
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