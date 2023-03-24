24 марта 2023

Сенатор из Румынии ответила на угрозы Киева в свой адрес

Сенатор из Румынии Шошоакэ призвала Бухарест не поддерживать Украину
© Служба новостей «URA.RU»
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Секретарь Свердловского отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий подает документы на участие в праймериз. Екатеринбург, ручка, чиновница, запись, документы, заполнение бланков, секретарь, бизнесвумен, шариковая ручка
Диане Шошоакэ угрожали в МИД Украины Фото:

Румынии следует незамедлительно пересмотреть свою позицию и отказаться от поддержки Украины. С таким заявлением выступила румынский сенатор Диана Шошоакэ, которая внесена в базу украинского ресурса «Миротворец».

«Мое включение в список целей „Миротворца“ показывает, что Украина является государством с террористическими тенденциями. <…> Угрозы со стороны Киева показывают, что Румыния поддерживает преступное государство. <…> Прошу Румынию немедленно пересмотреть свое отношение к Украине», — пишет Диана Шошоакэ на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещен в России; корпорация Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Ранее стало известно, что Шошоакэ попала в базу украинского ресурса «Миротворец». Румынский сенатор зарегистрировала законопроект, который предполагает отказ от «добрососедских отношений» с Украиной и аннексию части украинских территорий. В ответ на это в Киеве пообещали ввести жесткие санкции против Шошоакэ.

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Румынии следует незамедлительно пересмотреть свою позицию и отказаться от поддержки Украины. С таким заявлением выступила румынский сенатор Диана Шошоакэ, которая внесена в базу украинского ресурса «Миротворец». «Мое включение в список целей „Миротворца“ показывает, что Украина является государством с террористическими тенденциями. <…> Угрозы со стороны Киева показывают, что Румыния поддерживает преступное государство. <…> Прошу Румынию немедленно пересмотреть свое отношение к Украине», — пишет Диана Шошоакэ на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещен в России; корпорация Meta, которая признана в РФ экстремистской). Ранее стало известно, что Шошоакэ попала в базу украинского ресурса «Миротворец». Румынский сенатор зарегистрировала законопроект, который предполагает отказ от «добрососедских отношений» с Украиной и аннексию части украинских территорий. В ответ на это в Киеве пообещали ввести жесткие санкции против Шошоакэ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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