Диетолог рассказала, как заставить себя худеть к лету

Диетолог Богданова: чтобы похудеть, необходимо оценить негативные последствия своего бездействия

25 марта 2023 в 09:47 Размер текста - 17 +

Для похудения человек должен «напугать» себя, заявила Зоя Богданова Фото: Александр Елизаров © URA.RU Чтобы заставить себя похудеть к лету, нужно оценить все негативные последствия своего бездействия. Об этом заявила диетолог, автор книги «Ешь. Читай. Худей» Зоя Богданова. «Как себя замотивировать похудеть? Первое, что надо сделать, — это себя сильно напугать. Простой вопрос: „Какая страшная опасность случится со мной, если я не похудею никогда?“ Сам человек должен задать себе этот вопрос. Варианты ответа: бессилие, диабет, инфаркт, смерть», — рассказала Ольга Богданова радио Sputnik. По словам эксперта, человек испытает «озарение», когда осознает последствия своего бездействия. Тогда он поймет, что нужно взять на себя ответственность за нежелание что-либо предпринимать. «В этот момент человек мысленно наступит на дно и оттолкнется от него», — резюмировала диетолог. Ранее гастроэнтеролог Нурия Дианова заявила, что в случае переедания человеку нужно отвлечься на двигательную активность. Эксперт также порекомендовала отказаться от сладкой газировки и специальных препаратов, помогающих перевариванию пищи. Эксперт по диетическому питанию Артем Верис заявил, что пропущенный утром прием пищи способствует нарушению обмена веществ и набору веса.

Чтобы заставить себя похудеть к лету, нужно оценить все негативные последствия своего бездействия. Об этом заявила диетолог, автор книги «Ешь. Читай. Худей» Зоя Богданова. «Как себя замотивировать похудеть? Первое, что надо сделать, — это себя сильно напугать. Простой вопрос: „Какая страшная опасность случится со мной, если я не похудею никогда?“ Сам человек должен задать себе этот вопрос. Варианты ответа: бессилие, диабет, инфаркт, смерть», — рассказала Ольга Богданова радио Sputnik. По словам эксперта, человек испытает «озарение», когда осознает последствия своего бездействия. Тогда он поймет, что нужно взять на себя ответственность за нежелание что-либо предпринимать. «В этот момент человек мысленно наступит на дно и оттолкнется от него», — резюмировала диетолог. Ранее гастроэнтеролог Нурия Дианова заявила, что в случае переедания человеку нужно отвлечься на двигательную активность. Эксперт также порекомендовала отказаться от сладкой газировки и специальных препаратов, помогающих перевариванию пищи. Эксперт по диетическому питанию Артем Верис заявил, что пропущенный утром прием пищи способствует нарушению обмена веществ и набору веса.