Трамп возмутился превращением США в «банановую республику»

26 марта 2023 в 05:14 Размер текста - 17 +

В «банановую республику» США превращает действующая администрация, считает Дональд Трамп Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Решения и действия администрации США стали причиной того, что страна деградировала до уровня «банановой республики». В этом признался экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. «Банановая республика — вот во что мы превратились (при нынешней администрации — прим. URA.RU). Мы этого не потерпим», — сказал Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Техас, трансляция которого опубликована на youtube-канале CNN-News18 . Ранее обозреватель британского издания The American Conservative Фрэнк Де Вито тоже высказывал мнение о том, что США начинают превращаться в «банановую республику», а также в «спятившую геронтократию» из-за правления действующего президента Джо Байдена. По мнению журналиста, этому способствуют «антиконституционные попытки администрации США предотвратить переизбрание» экс-президента Трампа в 2024 году.

Решения и действия администрации США стали причиной того, что страна деградировала до уровня «банановой республики». В этом признался экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. «Банановая республика — вот во что мы превратились (при нынешней администрации — прим. URA.RU). Мы этого не потерпим», — сказал Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Техас, трансляция которого опубликована на youtube-канале CNN-News18. Ранее обозреватель британского издания The American Conservative Фрэнк Де Вито тоже высказывал мнение о том, что США начинают превращаться в «банановую республику», а также в «спятившую геронтократию» из-за правления действующего президента Джо Байдена. По мнению журналиста, этому способствуют «антиконституционные попытки администрации США предотвратить переизбрание» экс-президента Трампа в 2024 году.