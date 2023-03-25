25 марта 2023

Трамп возмутился превращением США в «банановую республику»

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, трамп дональд
В «банановую республику» США превращает действующая администрация, считает Дональд Трамп Фото:

Решения и действия администрации США стали причиной того, что страна деградировала до уровня «банановой республики». В этом признался экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Банановая республика — вот во что мы превратились (при нынешней администрации — прим. URA.RU). Мы этого не потерпим», — сказал Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Техас, трансляция которого опубликована на youtube-канале CNN-News18.

Ранее обозреватель британского издания The American Conservative Фрэнк Де Вито тоже высказывал мнение о том, что США начинают превращаться в «банановую республику», а также в «спятившую геронтократию» из-за правления действующего президента Джо Байдена. По мнению журналиста, этому способствуют «антиконституционные попытки администрации США предотвратить переизбрание» экс-президента Трампа в 2024 году.

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Решения и действия администрации США стали причиной того, что страна деградировала до уровня «банановой республики». В этом признался экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. «Банановая республика — вот во что мы превратились (при нынешней администрации — прим. URA.RU). Мы этого не потерпим», — сказал Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Техас, трансляция которого опубликована на youtube-канале CNN-News18. Ранее обозреватель британского издания The American Conservative Фрэнк Де Вито тоже высказывал мнение о том, что США начинают превращаться в «банановую республику», а также в «спятившую геронтократию» из-за правления действующего президента Джо Байдена. По мнению журналиста, этому способствуют «антиконституционные попытки администрации США предотвратить переизбрание» экс-президента Трампа в 2024 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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