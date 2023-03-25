25 марта 2023

SZ: без россиян немецкий курорт Баден-Баден столкнулся с полным крахом

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Страны европейского союза. Европа. ЕС. архив, брусчатка, германия, старый город, потсдам
Немецкий курорт Баден-Баден столкнулся с полным крахом из-за отсутствия россиян, считает Юшина Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Курортный город Баден-Баден в Германии столкнулся с кризисом из-за отсутствия российских туристов. Об этом рассказала заместитель председателя городского немецко — российского культурного общества Валентина Юшина.

«Все кончено. Русские больше не приедут», — передает слова Валентины Юшиной немецкая газета Schwaebische Zeitung. По ее словам, большинство россиян уже продали свою недвижимость в Баден-Баден, а в местном аэропорту конфисковали некоторые частные самолеты.

Санкции против России от стран Запада привели к оттоку российских туристов из-за чего город столкнулся с «полным крахом», утверждает Юшина. На данный момент из-за плохого турпотока закрылись некоторые рестораны, отели и модные бутики.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Страны Евросоюза и США с самого начала конфликта заняли сторону Киеву, вводя санкции против России.

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Курортный город Баден-Баден в Германии столкнулся с кризисом из-за отсутствия российских туристов. Об этом рассказала заместитель председателя городского немецко — российского культурного общества Валентина Юшина. «Все кончено. Русские больше не приедут», — передает слова Валентины Юшиной немецкая газета Schwaebische Zeitung. По ее словам, большинство россиян уже продали свою недвижимость в Баден-Баден, а в местном аэропорту конфисковали некоторые частные самолеты. Санкции против России от стран Запада привели к оттоку российских туристов из-за чего город столкнулся с «полным крахом», утверждает Юшина. На данный момент из-за плохого турпотока закрылись некоторые рестораны, отели и модные бутики. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Страны Евросоюза и США с самого начала конфликта заняли сторону Киеву, вводя санкции против России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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