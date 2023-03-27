Посол РФ указал на поступки США, которые стерпел Запад

Посол РФ в Вашингтоне Антонов: Запад закрывает глаза на военные преступления США

28 марта 2023 в 07:32 Размер текста - 17 +

На США необходимо наложить санкции, заявил Анатолий Антонов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library США представляют угрозу всему миру, но западные страны умалчивают о военных преступлениях Соединенных Штатов, пользуясь двойными стандартами по отношению к России. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Не раз мы задавали вопрос, почему американцам можно помогать Киеву поставкой оружия, боеприпасов, добиваясь все больших жертв на поле боя, а никому другому помогать России нельзя», — цитирует слова Антонова посольство РФ в своем telegram-канале . Также посол упомянул, что США проводят безнаказанные бомбардировки в более чем 20 странах, чем представляют реальную угрозу миру. В пример таких действий США в других странах дипломат привел помощь Вашингтона сепаратистам в Тайване и ракетные удары в Сирии. Антонов добавил, что не припомнит возмущения западного сообщества касательно вышеуказанных действий США. Он добавил, что США стоит обложить санкциями, наподобие тех, под которыми находится Россия. Ранее Антонов призвал Запад перестать использовать права человека в геополитических играх, передает RT. Он указал, что в нынешней ситуации необходимо сохранить такие принципы, как суверенное государство и невмешательство в чужие дела.

США представляют угрозу всему миру, но западные страны умалчивают о военных преступлениях Соединенных Штатов, пользуясь двойными стандартами по отношению к России. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. «Не раз мы задавали вопрос, почему американцам можно помогать Киеву поставкой оружия, боеприпасов, добиваясь все больших жертв на поле боя, а никому другому помогать России нельзя», — цитирует слова Антонова посольство РФ в своем telegram-канале. Также посол упомянул, что США проводят безнаказанные бомбардировки в более чем 20 странах, чем представляют реальную угрозу миру. В пример таких действий США в других странах дипломат привел помощь Вашингтона сепаратистам в Тайване и ракетные удары в Сирии. Антонов добавил, что не припомнит возмущения западного сообщества касательно вышеуказанных действий США. Он добавил, что США стоит обложить санкциями, наподобие тех, под которыми находится Россия. Ранее Антонов призвал Запад перестать использовать права человека в геополитических играх, передает RT. Он указал, что в нынешней ситуации необходимо сохранить такие принципы, как суверенное государство и невмешательство в чужие дела.