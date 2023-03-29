В Симферополе сбили беспилотник, Резников обозначил сроки наступления ВСУ: главное к вечеру 29 марта

Российская армия готовится к атаке ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина может начать наступление во второй половине весны. В Симферополе (Крым) сбили беспилотник. URA.RU приводит главные новости к вечеру 29 марта.
- В Симферопольском районе Крыма сбили беспилотник, сообщал глава региона Сергей Аксенов. В результате происшествия никто не пострадал;
- Украинская армия собирается начать наступление в апреле—мае. Пока этому препятствует влажная земля, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников. По его словам, сейчас все зависит от того, какой момент для начала контратаки Генштаб сочтет наиболее удачным;
- Российская армия готовится отражать наступление на разных участках линии соприкосновения, сообщили URA.RU бойцы с позывными «Князь» и «Туча». ВС РФ за последние полгода подготовили эшелонированную линию обороны для подготовки к атаке ВСУ, сказал URA.RU военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц;
- В Кремле посоветовали готовиться к долгой войне с Западом. В то же время оценку возможных сроков спецоперации должны давать в Минобороны РФ, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков;
- Президент Украины Владимир Зеленский признал, что не сможет сопротивляться России без поддержки США. По его словам, потеря Бахмута (Артемовска) может стать политическим поражением и ударить по настрою ВСУ, из-за чего Киев проиграет в конфликте с российской армией.
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