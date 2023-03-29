Политологи объяснили назначение Хоценко на пост главы Омской области

30 марта 2023 в 00:03 Размер текста - 17 +

Виталий Хоценко работал в ЯНАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Опыт работы главы правительства ДНР Виталия Хоценко, а также его компетенции и навыки, которые он получил в «школе губернаторов» и во время работы на Ямале, позволят ему эффективно справиться с должностью врио губернатора Омской области. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказали политолог Марат Баширов и политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов. «Люди, которые работали в таких экстремальных условиях, обладают навыками, которые сейчас требуются губернаторам. Выбор Хоценко — это сигнал элитам, что нужны люди, умеющие принимать нестандартные решения. Хоценко понимает, что представляет собой власть и понимает, что ожидает население. А население всегда ожидает эффективности. Хоценко может взбодрить чиновников», — сказал Баширов в разговоре с URA.RU. По его словам, Омская область — недооцененный регион с огромной ресурсной базой, поэтому у Хоценко есть прекрасные возможности. С мнением Баширова согласился и Асафов. Он отметил, что людей с такими компетенциями, как у Хоценко, не так много. «Он согласился туда (в ДНР, прим. URA.RU) поехать и находился под обстрелами. Он также прошел „школу губернаторов“, у него есть опыт работы на Ямале. Такое усиление конкурсами и опыт позволят ему выполнить задачи в этом регионе», — сказал Асафов. По его словам, работа в новых регионах России помогает оперативно принимать сложные решения и нести ответственность за них. Это важная компетенция в нынешних условиях, сказал Асафов. Президент РФ Владимир Путин отправил губернатора Омской области Александра Буркова в отставку в ходе заседания правительства 29 марта. Президент решил, что Буркова на посту заменит Хоценко. Хоценко работал главой правительства ДНР с июня 2022 года. Также он был помощником члена Общественной палаты России и помощником замгубернатора ЯНАО по промышленности, топливно-энергетическому и природно-ресурсному комплексам. Политик прошел «школу губернаторов» и в 2018—2019 годах стал финалистом конкурса «Лидеры России». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Опыт работы главы правительства ДНР Виталия Хоценко, а также его компетенции и навыки, которые он получил в «школе губернаторов» и во время работы на Ямале, позволят ему эффективно справиться с должностью врио губернатора Омской области. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказали политолог Марат Баширов и политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов. «Люди, которые работали в таких экстремальных условиях, обладают навыками, которые сейчас требуются губернаторам. Выбор Хоценко — это сигнал элитам, что нужны люди, умеющие принимать нестандартные решения. Хоценко понимает, что представляет собой власть и понимает, что ожидает население. А население всегда ожидает эффективности. Хоценко может взбодрить чиновников», — сказал Баширов в разговоре с URA.RU. По его словам, Омская область — недооцененный регион с огромной ресурсной базой, поэтому у Хоценко есть прекрасные возможности. С мнением Баширова согласился и Асафов. Он отметил, что людей с такими компетенциями, как у Хоценко, не так много. «Он согласился туда (в ДНР, прим. URA.RU) поехать и находился под обстрелами. Он также прошел „школу губернаторов“, у него есть опыт работы на Ямале. Такое усиление конкурсами и опыт позволят ему выполнить задачи в этом регионе», — сказал Асафов. По его словам, работа в новых регионах России помогает оперативно принимать сложные решения и нести ответственность за них. Это важная компетенция в нынешних условиях, сказал Асафов. Президент РФ Владимир Путин отправил губернатора Омской области Александра Буркова в отставку в ходе заседания правительства 29 марта. Президент решил, что Буркова на посту заменит Хоценко. Хоценко работал главой правительства ДНР с июня 2022 года. Также он был помощником члена Общественной палаты России и помощником замгубернатора ЯНАО по промышленности, топливно-энергетическому и природно-ресурсному комплексам. Политик прошел «школу губернаторов» и в 2018—2019 годах стал финалистом конкурса «Лидеры России».