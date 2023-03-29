Дроздов рассказал о своем самочувствии после попадания в больницу

Дроздов сообщил, что чувствует себя хорошо и находится дома после попадания в больницу

30 марта 2023 в 00:47 Размер текста - 17 +

Николай Дроздов планирует пройти реабилитацию в загородной клинике Фото: Андрей Махонин © URA.RU Телеведущий Николай Дроздов чувствует себя хорошо и находится дома после лечения в больнице. Об этом рассказал сам телеведущий, отметив, что в ближайшее время планирует пройти реабилитацию в загородной клинике. «Я дома, чувствую себя хорошо. В следующий понедельник поеду в больницу загородную. Но это просто будет второй этап реабилитации, который мне нужно пройти после переломов», — передает слова Дроздова ТАСС. По его словам, в реабилитационной клинике он будет заниматься лечебной физкультурой, посещать тренажерный зал с приборами, что очень полезно для его здоровья. Николай Дроздов отметил, что в клинике он пробудет две-три недели. Ранее URA.RU сообщало, что Дроздов упал возле своего дома, когда вышел из автомобиля и получил перелом ребер. Позже композитор Дмитрий Дунаев рассказал, что Николая Дроздова поместили в палату интенсивной терапии, так как врачи опасались, что кроме перелома у телеведущего могли быть повреждены внутренние органы.

Телеведущий Николай Дроздов чувствует себя хорошо и находится дома после лечения в больнице. Об этом рассказал сам телеведущий, отметив, что в ближайшее время планирует пройти реабилитацию в загородной клинике. «Я дома, чувствую себя хорошо. В следующий понедельник поеду в больницу загородную. Но это просто будет второй этап реабилитации, который мне нужно пройти после переломов», — передает слова Дроздова ТАСС. По его словам, в реабилитационной клинике он будет заниматься лечебной физкультурой, посещать тренажерный зал с приборами, что очень полезно для его здоровья. Николай Дроздов отметил, что в клинике он пробудет две-три недели. Ранее URA.RU сообщало, что Дроздов упал возле своего дома, когда вышел из автомобиля и получил перелом ребер. Позже композитор Дмитрий Дунаев рассказал, что Николая Дроздова поместили в палату интенсивной терапии, так как врачи опасались, что кроме перелома у телеведущего могли быть повреждены внутренние органы.