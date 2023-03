В Китае объяснили, зачем Великобритания отправляет Украине боеприпасы с обедненным ураном

The Paper: снаряды с обеденным ураном нужны, чтобы спасти британские танки от позора

Отправляя на Украину боеприпасы с обедненным ураном, Великобритания хочет дать преимущество танкам Challenger 2. Об этом сообщает китайское издание The Paper. Без боеприпасов британские танки не имеют смысла на поле боя. «Боевой танк Challenger 2 не оснащен современными бронебойными снарядами из обычных материалов. Чтобы придать своим машинам более внушительный вид и избежать позора на Украине, Великобритания может только приложить к ним боеприпасы с обедненным ураном. Но не факт, что они спасут ситуацию», — передает The Paper. Автор материала отмечает, что последняя партия таких боеприпасов была изготовлена еще в 1990-х, у них уже истек срок годности. Боеприпасы могут не сработать на поле боя так, как ожидается. Тем не менее танки, оснащенные такими боеприпасами, будут выглядеть угрожающе. Еще одной целью такой поставки The Paper видит желание Британии сделать непригодными для жизни территории, которые присоединились к России. Британские военные не могут не понимать, что использование боеприпасов чревато оседанием радиоактивной пыли на почве и воде. Третья цель Лондона — заставить США также направить боеприпасы на Украину. «Теперь, когда Великобритания по собственной инициативе открыла этот „ящик Пандоры", Соединенные Штаты тоже могут вооружить танки, предназначенные для Украины, подобными бомбами», — предполагает The Paper. Минобороны Великобритании объявило о поставках боеприпасов с сердечниками из обедненного урана на Украину. Обедненный уран не такой радиоактивный, как природный, тем не менее он так же попадает в окружающую среду и распространяет радиацию. Такие боеприпасы использовались в Сербии, теперь эта страна занимает первое место в Европе по распространенности онкологии. Украинцы уже запустили петицию, которая требует запретить использование британских боеприпасов в бою, передает RT.

