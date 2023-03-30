Военный эксперт объяснил, зачем Зеленский заговорил о компромиссе с РФ. Видео

Военный эксперт Юрий Кнутов: Зеленский готовит украинцев к сдаче Бахмута

30 марта 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский готовит пути отступления при сдаче Бахмута, рассказал Юрий Кнутов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский начинает готовить украинцев к сдаче Бахмута (Артемовска), поэтому заявил о том, что это приведет к компромиссу с Россией. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, Зеленский пытается убедить своих граждан, что сделал все, чтобы не сдавать город. «Он начинает готовить общественное мнение. Даже если город будет сдан, чтобы он мог сказать, что сделал все, чтобы город не сдавать, но, соответственно, под давлением Запада, под давлением военных и общественности, ему пришлось принять такое решение», — рассказал Юрий Кнутов журналисту Пятого канала. Кнутов заявил, что российская армия продолжает уверенное наступление, поэтому Зеленский готовит себе отступные пути. Кнутов также уверен, что президент Украины понимает, какие жертвы несет украинская армия, но не оступится от своих планов. Эксперт также не считает, что сдача Бахмута вызовет протесты среди украинских граждан. «Там террор такой, который можно сравнить только с террором гитлеровской Германии. То есть всех несогласных арестовывают, либо бросают в СБУ, либо отправляют на фронт, где они погибают в течение нескольких дней», — заявил Кнутов. Ранее Владимир Зеленский дал интервью изданию Associated Press. В нем он заявил, что сдача Бахмута приведет к поражению Украины во всем конфликте. Также он рассказал, что это заставит западных союзников Украины пересмотреть свое мнению по поводу военной помощи и они начнут склонять Украину к заключению компромисса с Россией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский начинает готовить украинцев к сдаче Бахмута (Артемовска), поэтому заявил о том, что это приведет к компромиссу с Россией. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, Зеленский пытается убедить своих граждан, что сделал все, чтобы не сдавать город. «Он начинает готовить общественное мнение. Даже если город будет сдан, чтобы он мог сказать, что сделал все, чтобы город не сдавать, но, соответственно, под давлением Запада, под давлением военных и общественности, ему пришлось принять такое решение», — рассказал Юрий Кнутов журналисту Пятого канала. Кнутов заявил, что российская армия продолжает уверенное наступление, поэтому Зеленский готовит себе отступные пути. Кнутов также уверен, что президент Украины понимает, какие жертвы несет украинская армия, но не оступится от своих планов. Эксперт также не считает, что сдача Бахмута вызовет протесты среди украинских граждан. «Там террор такой, который можно сравнить только с террором гитлеровской Германии. То есть всех несогласных арестовывают, либо бросают в СБУ, либо отправляют на фронт, где они погибают в течение нескольких дней», — заявил Кнутов. Ранее Владимир Зеленский дал интервью изданию Associated Press. В нем он заявил, что сдача Бахмута приведет к поражению Украины во всем конфликте. Также он рассказал, что это заставит западных союзников Украины пересмотреть свое мнению по поводу военной помощи и они начнут склонять Украину к заключению компромисса с Россией.