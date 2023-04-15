В России открылся первый магазин аналога IKEA

Первый белорусский аналог шведской компании IKEA открылся в ТРЦ «Щелковский» Москве. Он носит название Swed House.
«В магазине площадью 330 кв. м представлены товары для кухни, текстиль и мебельные аксессуары. В частности, сопутствующие товары для кухни — посуду, столовые приборы — производятся на фабриках, ранее сотрудничавших с IKEA», — передает ТАСС информацию об открытии магазина. Отмечается, что тканевая продукция производится в странах СНГ, которые ранее сотрудничали с IKEA.
Компания IKEA покинула российский рынок в марте 2022 года, спустя месяц после начала спецоперации. Спустя почти год глава Союза торговых центров Булат Шакиров заявил, что Swed House может занять место IKEA. По его словам, в 2023 году компания откроет в России 50 точек, десять из которых будут в Москве.
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