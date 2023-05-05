Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» покинет Бахмут: главное к вечеру 5 мая

Спецназ «Ахмат» готов заменить штурмовые отряды ЧВК «Вагнер», заявил Рамзан Кадыров
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» покинут Бахмут (Артемовск) 10 мая. Об этом заявил основатель военной компании Евгений Пригожин. URA.RU приводит главные новости к вечеру 5 мая.
- Из-за нехватки боеприпасов бойцы ЧВК «Вагнер» покинут Бахмут 10 мая, заявил Евгений Пригожин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле увидели заявление основателя военной компании, однако его не смогли его прокомментировать.
- Бойцы спецназа «Ахмат» готовы заменить штурмовые отряды Пригожина, заявил глава Чечни Рамзан Кадров. Он отметил, что основатель военной компании заслуживает уважения за вклад в освобождении городов Донбасса.
- Армия России уничтожила мост на дороге Часов Яр — Бахмут. По этой линии Вооруженные силы Украины (ВСУ) получали ресурсы. Это единственная дорога на Бахмут с Часовом Яром.
- Удар двух беспилотников по Кремлю 4 мая не изменит ход спецоперации, отметил Кадыров. Однако он пообещал возмездие для провокаторов.
- В ближайшие дни может начаться наступление ВСУ с использованием тяжелых танков. Ранее этому мешала весення распутица. Об этом URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.
- Беспилотники ВСУ четыре раза атаковали село Азаровка в Брянской области. Однако ни один из дронов не смог поразить цели. Позже украинский беспилотник нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу «Ильский» в Краснодарском крае. Начался пожар.
- Министр обороны Украины Алексей Резников призвал Германию отправить Украине военные корабли. По его словам, морская коалиция укрепит украинский фронт.
- Глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал готовность военной техники и вооружения в Южном военном округе. Он приказал военных держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения в районах СВО всем необходимым вооружением и военной техникой.
- ВСУ стали скапливать силы на харьковском направлении. Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.
- Украина получит один миллиард евро на закупку боеприпасов в странах Европы. Об этом сообщает совет ЕС.
- По словам врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, украинское контрнаступление может начаться в ближайшие дни или часы. Он отметил, что ВСУ стали наносить удары по городам, близким к линии боевого соприкосновения (ЛБС).
- На донецком направлении уничтожены до 300 украинских боевиков и наемников. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, его слова приводит Пятый канал.
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