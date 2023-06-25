Частная армия Пригожина возвращается в зону СВО: главное к вечеру 25 июня

Частная Армия Евгения Пригожина покинула российские регионы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Частная армия бизнесмена Евгения Пригожина после попытки вооруженного мятежа покинула российские регионы и отправилась в полевые лагеря в зоне спецоперации. URA.RU приводит главные новости к вечеру 25 июня.
- Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о выходе частной армии Пригожина с территории региона. Позже стало известно, что подразделения бизнесмена вышли из Воронежской области. Также сообщалось, что мятежники покинули Липецкую область. Бойцы частной армии отправились в полевые лагеря в зоне спецоперации.
- Не исключено, что президент Белоруссии Александр Лукашенко сыграет роль в мирных переговорах Москвы и Киева. Такое заявление сделал секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
- Группировка Вооруженных сил (ВС) России «Восток» отразила атаки украинской армии на южнодонецком и запорожском направлениях. По словам начальника пресс-центра «восточной» группировки Олега Чехова, ВСУ понесли огромные потери и отступили.
- Украинские войска 10 раз пытались захватить Артемовск (Бахмут) во время вооруженного восстания Пригожина. Однако атаки на город были отражены российскими силами, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, всего ВС России за сутки отразили 21 атаку ВСУ на донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях.
- В Луганске прогремел взрыв. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко предположил, что удар был нанесен украинской армией с помощью британских ракет Storm Shadow.
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что 2023 год принесет большие перемены в конфликт Москвы и Киева. Об этом он заявил в интервью для Fox News.
- Главной слабостью Украины при наступлении является нехватка систем противовоздушной обороны. Глава Ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии Кристиан Фрейдинг заявил, что союзники Киева делают все для поддержки ВСУ, однако украинской армии все равно не хватает вооружения.
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