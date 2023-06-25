Частная армия Пригожина возвращается в зону СВО: главное к вечеру 25 июня

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Частная Армия Евгения Пригожина покинула российские регионы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Частная армия бизнесмена Евгения Пригожина после попытки вооруженного мятежа покинула российские регионы и отправилась в полевые лагеря в зоне спецоперации. URA.RU приводит главные новости к вечеру 25 июня.

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Частная армия бизнесмена Евгения Пригожина после попытки вооруженного мятежа покинула российские регионы и отправилась в полевые лагеря в зоне спецоперации. URA.RU приводит главные новости к вечеру 25 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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