Маск объявил, что бой с Цукербергом пройдет в прямом эфире

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Илон Маск заявил, что бой в Цукербергом будет Фото:

Поединок между основателем компании SpaceX Илоном Маском и руководителем корпорации Meta (запрещена в России и признана экстремистской) Марком Цукербергом будет транслироваться в прямом эфире. Об этом заявил сам Маск.

«Бой Цука (сокращение Цукерберга — прим. URA.RU) против Маска будет транслироваться в прямом эфире на X (новое название Twitter). Все вырученные средства пойдут на благотворительность для ветеранов», — написал Илон Маск на своей странице в X.

Ранее Цукерберг сообщил, что его компания планирует запустить приложение-аналог Twitter. После этого Маск позвал руководителя Meta принять участие в поединке, чтобы решить конфликтную ситуацию. Цукерберг согласился с вызовом. Спустя время Meta все же выпустила аналог Twiiter, назвав его Threads.

Чтобы победить Цукерберга, Маск запросил помощи у бывшего чемпионы UFC, россиянина Хабиба Нурмагомедова. Однако тот отказался тренировать предпринимателя.

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Поединок между основателем компании SpaceX Илоном Маском и руководителем корпорации Meta (запрещена в России и признана экстремистской) Марком Цукербергом будет транслироваться в прямом эфире. Об этом заявил сам Маск. «Бой Цука (сокращение Цукерберга — прим. URA.RU) против Маска будет транслироваться в прямом эфире на X (новое название Twitter). Все вырученные средства пойдут на благотворительность для ветеранов», — написал Илон Маск на своей странице в X. Ранее Цукерберг сообщил, что его компания планирует запустить приложение-аналог Twitter. После этого Маск позвал руководителя Meta принять участие в поединке, чтобы решить конфликтную ситуацию. Цукерберг согласился с вызовом. Спустя время Meta все же выпустила аналог Twiiter, назвав его Threads. Чтобы победить Цукерберга, Маск запросил помощи у бывшего чемпионы UFC, россиянина Хабиба Нурмагомедова. Однако тот отказался тренировать предпринимателя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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