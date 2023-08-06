Маск объявил, что бой с Цукербергом пройдет в прямом эфире

Поединок между основателем компании SpaceX Илоном Маском и руководителем корпорации Meta (запрещена в России и признана экстремистской) Марком Цукербергом будет транслироваться в прямом эфире. Об этом заявил сам Маск.
«Бой Цука (сокращение Цукерберга — прим. URA.RU) против Маска будет транслироваться в прямом эфире на X (новое название Twitter). Все вырученные средства пойдут на благотворительность для ветеранов», — написал Илон Маск на своей странице в X.
Ранее Цукерберг сообщил, что его компания планирует запустить приложение-аналог Twitter. После этого Маск позвал руководителя Meta принять участие в поединке, чтобы решить конфликтную ситуацию. Цукерберг согласился с вызовом. Спустя время Meta все же выпустила аналог Twiiter, назвав его Threads.
Чтобы победить Цукерберга, Маск запросил помощи у бывшего чемпионы UFC, россиянина Хабиба Нурмагомедова. Однако тот отказался тренировать предпринимателя.
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