Офис Зеленского проведет переговоры с Грецией по гарантиям безопасности Украины

Ермак: Украина проведет переговоры о гарантиях безопасности с Грецией

22 августа 2023 в 02:23 Размер текста - 17 +

Греция и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что договорился с представителем Греции о начале двусторонних переговоров по гарантиям безопасности. Об этом он написал в социальных сетях. «Греция. Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским встретился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. <…> Договорились, что будет начат двусторонний процесс переговоров по гарантиям безопасности для Украины», — написал Ермак в своем telegram-канале. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не против обсуждения гарантий безопасности для Украины. После этого Андрей Ермак сообщил о том, что есть возможность заключения двустороннего договора о гарантиях безопасности до конца этого года. По его словам, первые проекты таких договоров могут быть разработаны относительно быстро.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что договорился с представителем Греции о начале двусторонних переговоров по гарантиям безопасности. Об этом он написал в социальных сетях. «Греция. Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским встретился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. <…> Договорились, что будет начат двусторонний процесс переговоров по гарантиям безопасности для Украины», — написал Ермак в своем telegram-канале. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не против обсуждения гарантий безопасности для Украины. После этого Андрей Ермак сообщил о том, что есть возможность заключения двустороннего договора о гарантиях безопасности до конца этого года. По его словам, первые проекты таких договоров могут быть разработаны относительно быстро.