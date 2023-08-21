21 августа 2023

Офис Зеленского проведет переговоры с Грецией по гарантиям безопасности Украины

Ермак: Украина проведет переговоры о гарантиях безопасности с Грецией
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, чиновник, переговоры, портфель, министр, должность, дипломат
Греция и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Фото:

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что договорился с представителем Греции о начале двусторонних переговоров по гарантиям безопасности. Об этом он написал в социальных сетях.

«Греция. Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским встретился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. <…> Договорились, что будет начат двусторонний процесс переговоров по гарантиям безопасности для Украины», — написал Ермак в своем telegram-канале.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не против обсуждения гарантий безопасности для Украины. После этого Андрей Ермак сообщил о том, что есть возможность заключения двустороннего договора о гарантиях безопасности до конца этого года. По его словам, первые проекты таких договоров могут быть разработаны относительно быстро.

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что договорился с представителем Греции о начале двусторонних переговоров по гарантиям безопасности. Об этом он написал в социальных сетях. «Греция. Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским встретился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. <…> Договорились, что будет начат двусторонний процесс переговоров по гарантиям безопасности для Украины», — написал Ермак в своем telegram-канале. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не против обсуждения гарантий безопасности для Украины. После этого Андрей Ермак сообщил о том, что есть возможность заключения двустороннего договора о гарантиях безопасности до конца этого года. По его словам, первые проекты таких договоров могут быть разработаны относительно быстро.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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