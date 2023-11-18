Звезда «Улицы разбитых фонарей» скончался на 75-м году жизни

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Иосиф Кошелевич 17 ноября скончался на 75-м году жизни. Об этом рассказали в пресс-службе Александринского театра.
«На 75-м году жизни скончался артист Иосиф Иосифович Кошелевич», — сообщается на официальном сайте театра. Там добавили, что артист посвятил без малого 35 лет своей творческой биографии служению на Александринской сцене. В 1989 году он был принят в труппу Государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина как зрелый мастер. Перед этим он работал 16 лет на сцене Русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку, Азербайджан.
Однако большую популярность и признание Иосиф Иосифович получил благодаря своим ролям в сериале «Улицы разбитых фонарей». Он сыграл роль коммерческого директора Олега Николаевича Никольского в первых двух сезонах сериала (1997-1998). В последующих сезонах менял роли, сыграв главного редактора в 14-м сезоне, заведующего отделением в 15-м сезоне и Жовнера в 16-м сезоне.
Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Иосиф Кошелевич 17 ноября скончался на 75-м году жизни. Об этом рассказали в пресс-службе Александринского театра. «На 75-м году жизни скончался артист Иосиф Иосифович Кошелевич», — сообщается на официальном сайте театра. Там добавили, что артист посвятил без малого 35 лет своей творческой биографии служению на Александринской сцене. В 1989 году он был принят в труппу Государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина как зрелый мастер. Перед этим он работал 16 лет на сцене Русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку, Азербайджан. Однако большую популярность и признание Иосиф Иосифович получил благодаря своим ролям в сериале «Улицы разбитых фонарей». Он сыграл роль коммерческого директора Олега Николаевича Никольского в первых двух сезонах сериала (1997-1998). В последующих сезонах менял роли, сыграв главного редактора в 14-м сезоне, заведующего отделением в 15-м сезоне и Жовнера в 16-м сезоне.