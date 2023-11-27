Украина изменит политику призыва для тех, кто боится идти на фронт

The Guardian: Украина сделает призыв более целенаправленным
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, всу, stock
Призывники будут получать в ВСУ работу в соответствии со своими навыками, пишет The Guardian Фото:

На Украине готовятся изменить политику мобилизации, в том числе начать пользоваться услугами коммерческих рекрутинговых компаний. Об этом рассказал украинский высокопоставленный чиновник.

«Изменения, о которых, как ожидается, объявят на этой неделе, будут включать использование коммерческих рекрутинговых компаний», — передает слова чиновника газета The Guardian. Он добавил, что это будет делаться для более целенаправленного призыва и убеждения призывников в том, что им будет предложена работа, соответствующая их навыкам, а не просто служба на фронте. Ожидается, что эти изменения будут объявлены в течение текущей недели, заключил чиновник.

Военком и бывший солдат ВСУ Юрий Семчук ранее сообщил, что население Украины непригодно для мобилизации из-за отсутствия мужчин, годных для службы в ВСУ. По его словам, в стране остались только «генетические рабы», тогда как «элита» уже ушла. Также стало известно, что сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК) будут получать больше полномочий для привлечения призывников к службе, передает Life.

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На Украине готовятся изменить политику мобилизации, в том числе начать пользоваться услугами коммерческих рекрутинговых компаний. Об этом рассказал украинский высокопоставленный чиновник. «Изменения, о которых, как ожидается, объявят на этой неделе, будут включать использование коммерческих рекрутинговых компаний», — передает слова чиновника газета The Guardian. Он добавил, что это будет делаться для более целенаправленного призыва и убеждения призывников в том, что им будет предложена работа, соответствующая их навыкам, а не просто служба на фронте. Ожидается, что эти изменения будут объявлены в течение текущей недели, заключил чиновник. Военком и бывший солдат ВСУ Юрий Семчук ранее сообщил, что население Украины непригодно для мобилизации из-за отсутствия мужчин, годных для службы в ВСУ. По его словам, в стране остались только «генетические рабы», тогда как «элита» уже ушла. Также стало известно, что сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК) будут получать больше полномочий для привлечения призывников к службе, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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