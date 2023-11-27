Украина изменит политику призыва для тех, кто боится идти на фронт

The Guardian: Украина сделает призыв более целенаправленным

27 ноября 2023 в 22:30 Размер текста - 17 +

Призывники будут получать в ВСУ работу в соответствии со своими навыками, пишет The Guardian Фото: U.S. Army / Spc. Joshua Leonard На Украине готовятся изменить политику мобилизации, в том числе начать пользоваться услугами коммерческих рекрутинговых компаний. Об этом рассказал украинский высокопоставленный чиновник. «Изменения, о которых, как ожидается, объявят на этой неделе, будут включать использование коммерческих рекрутинговых компаний», — передает слова чиновника газета The Guardian . Он добавил, что это будет делаться для более целенаправленного призыва и убеждения призывников в том, что им будет предложена работа, соответствующая их навыкам, а не просто служба на фронте. Ожидается, что эти изменения будут объявлены в течение текущей недели, заключил чиновник. Военком и бывший солдат ВСУ Юрий Семчук ранее сообщил, что население Украины непригодно для мобилизации из-за отсутствия мужчин, годных для службы в ВСУ. По его словам, в стране остались только «генетические рабы», тогда как «элита» уже ушла. Также стало известно, что сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК) будут получать больше полномочий для привлечения призывников к службе, передает Life .

На Украине готовятся изменить политику мобилизации, в том числе начать пользоваться услугами коммерческих рекрутинговых компаний. Об этом рассказал украинский высокопоставленный чиновник. «Изменения, о которых, как ожидается, объявят на этой неделе, будут включать использование коммерческих рекрутинговых компаний», — передает слова чиновника газета The Guardian. Он добавил, что это будет делаться для более целенаправленного призыва и убеждения призывников в том, что им будет предложена работа, соответствующая их навыкам, а не просто служба на фронте. Ожидается, что эти изменения будут объявлены в течение текущей недели, заключил чиновник. Военком и бывший солдат ВСУ Юрий Семчук ранее сообщил, что население Украины непригодно для мобилизации из-за отсутствия мужчин, годных для службы в ВСУ. По его словам, в стране остались только «генетические рабы», тогда как «элита» уже ушла. Также стало известно, что сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК) будут получать больше полномочий для привлечения призывников к службе, передает Life.