«Женское движение» будет помогать родственникам участников СВО

05 декабря 2023 в 05:29 Размер текста - 17 +

Родственницы участников СВО объединятся для решения социальных вопросов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В региональных отделениях «Женского движения» «Единой России» запустилась комплексная консультационная программа «Женский день», в которую войдет система приема, помощи и сопровождения жен и матерей участников СВО. Об этом рассказала координатор движения Наталия Полуянова. «Мы надеемся, что наш проект даст общий эффект, когда, решая на одной площадке вопросы социальные, юридические, вопросы здоровья, образования, экономики, трудоустройства и другие, женщины смогут найти себя в разном. Кто-то в консультировании, реализации новых проектов, в гуманитарной миссии, кто-то в новом трудоустройстве, обучении и переобучении», — передает газета «Ведомости» слова Полуяновой. По словам координатора движения, «женский день» могут посетить не только родственницы участников СВО, но и все, кто нуждается в помощи. В планах проводить мероприятия два раза в неделю. К работе с участниками будут привлекаться представительницы сфер бизнеса, культуры и образования. Президент России Владимир Путин призвал поддержать женщин, состоявших в гражданском браке с погибшими участниками спецоперации. Лидер государства уверен, что решать данный вопрос необходимо аккуратно, дабы не было злоупотреблений.

В региональных отделениях «Женского движения» «Единой России» запустилась комплексная консультационная программа «Женский день», в которую войдет система приема, помощи и сопровождения жен и матерей участников СВО. Об этом рассказала координатор движения Наталия Полуянова. «Мы надеемся, что наш проект даст общий эффект, когда, решая на одной площадке вопросы социальные, юридические, вопросы здоровья, образования, экономики, трудоустройства и другие, женщины смогут найти себя в разном. Кто-то в консультировании, реализации новых проектов, в гуманитарной миссии, кто-то в новом трудоустройстве, обучении и переобучении», — передает газета «Ведомости» слова Полуяновой. По словам координатора движения, «женский день» могут посетить не только родственницы участников СВО, но и все, кто нуждается в помощи. В планах проводить мероприятия два раза в неделю. К работе с участниками будут привлекаться представительницы сфер бизнеса, культуры и образования. Президент России Владимир Путин призвал поддержать женщин, состоявших в гражданском браке с погибшими участниками спецоперации. Лидер государства уверен, что решать данный вопрос необходимо аккуратно, дабы не было злоупотреблений.