SHOT: в Москве умерла актриса советского кино

SHOT: актриса советского кино Корнилова скончалась в доме престарелых
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Елена Корнилова жаловалось на свое состояние в последнее время Фото:

В Москве скончалась актриса Елена Корнилова на 86-м году жизни. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Актрису нашли примерно через два часа после наступления смерти», — говорится в сообщении. По данным канала, ее тело обнаружила медсестра дома престарелых.

Родственники актрисы поместили ее в пансионат для пожилых людей на Большой Филевской в Москве. Отмечается, что в последнее время Корнилова жаловалась на плохое самочувствие.

Актриса принимала участие в съемках советских фильмах «Годы девичьи», «Первые испытания», «Странная женщина», а также в детективных сериалах «Глухарь», «Пятницкий. Глава вторая», «Тихая охота».

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В Москве скончалась актриса Елена Корнилова на 86-м году жизни. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Актрису нашли примерно через два часа после наступления смерти», — говорится в сообщении. По данным канала, ее тело обнаружила медсестра дома престарелых. Родственники актрисы поместили ее в пансионат для пожилых людей на Большой Филевской в Москве. Отмечается, что в последнее время Корнилова жаловалась на плохое самочувствие. Актриса принимала участие в съемках советских фильмах «Годы девичьи», «Первые испытания», «Странная женщина», а также в детективных сериалах «Глухарь», «Пятницкий. Глава вторая», «Тихая охота».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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