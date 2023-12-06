SHOT: в Москве умерла актриса советского кино

В Москве скончалась актриса Елена Корнилова на 86-м году жизни. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Актрису нашли примерно через два часа после наступления смерти», — говорится в сообщении. По данным канала, ее тело обнаружила медсестра дома престарелых.
Родственники актрисы поместили ее в пансионат для пожилых людей на Большой Филевской в Москве. Отмечается, что в последнее время Корнилова жаловалась на плохое самочувствие.
Актриса принимала участие в съемках советских фильмах «Годы девичьи», «Первые испытания», «Странная женщина», а также в детективных сериалах «Глухарь», «Пятницкий. Глава вторая», «Тихая охота».
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