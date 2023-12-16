Захарова назвала сомнительным решение о переговорах по вступлению Украины в ЕС

16 декабря 2023 в 19:16 Размер текста - 17 +

Киев не соответствует элементарным критериям ЕС, заявила Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решения о переговорах по вступлению Украины и Молдовы в состав Евросоюза являются сомнительными. Под решениями имелось в виду противоречащие элементарным критериям ЕС Киев и Молдавия. «Доходит до абсурда, когда с помощью нечистоплотных манипуляций — в отсутствие за столом тех или иных глав государств и правительств — принимаются сомнительные с правовой точки зрения и очевидно политизированные решения», — заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ. Под решениями она имела в виду начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз с элементарными критериями сообщества, которым противоречат Киев и Молдова. Захарова добавила, что также абсурдом является решение стран-участников Евросоюза о согласовании пакета антироссийских санкций. По словам официального представителя МИД РФ, они нанесут больший вред самому союзу. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение ЕС о планах начать переговоры с Киевом. По его словам, Украина не соответствует критериям, которые выдвинул союз. Точно также им не соответствует Молдова.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решения о переговорах по вступлению Украины и Молдовы в состав Евросоюза являются сомнительными. Под решениями имелось в виду противоречащие элементарным критериям ЕС Киев и Молдавия. «Доходит до абсурда, когда с помощью нечистоплотных манипуляций — в отсутствие за столом тех или иных глав государств и правительств — принимаются сомнительные с правовой точки зрения и очевидно политизированные решения», — заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ. Под решениями она имела в виду начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз с элементарными критериями сообщества, которым противоречат Киев и Молдова. Захарова добавила, что также абсурдом является решение стран-участников Евросоюза о согласовании пакета антироссийских санкций. По словам официального представителя МИД РФ, они нанесут больший вред самому союзу. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение ЕС о планах начать переговоры с Киевом. По его словам, Украина не соответствует критериям, которые выдвинул союз. Точно также им не соответствует Молдова.