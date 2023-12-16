Захарова назвала сомнительным решение о переговорах по вступлению Украины в ЕС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Киев не соответствует элементарным критериям ЕС, заявила Захарова Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решения о переговорах по вступлению Украины и Молдовы в состав Евросоюза являются сомнительными. Под решениями имелось в виду противоречащие элементарным критериям ЕС Киев и Молдавия.

«Доходит до абсурда, когда с помощью нечистоплотных манипуляций — в отсутствие за столом тех или иных глав государств и правительств — принимаются сомнительные с правовой точки зрения и очевидно политизированные решения», — заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ. Под решениями она имела в виду начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз с элементарными критериями сообщества, которым противоречат Киев и Молдова.

Захарова добавила, что также абсурдом является решение стран-участников Евросоюза о согласовании пакета антироссийских санкций. По словам официального представителя МИД РФ, они нанесут больший вред самому союзу.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение ЕС о планах начать переговоры с Киевом. По его словам, Украина не соответствует критериям, которые выдвинул союз. Точно также им не соответствует Молдова.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решения о переговорах по вступлению Украины и Молдовы в состав Евросоюза являются сомнительными. Под решениями имелось в виду противоречащие элементарным критериям ЕС Киев и Молдавия. «Доходит до абсурда, когда с помощью нечистоплотных манипуляций — в отсутствие за столом тех или иных глав государств и правительств — принимаются сомнительные с правовой точки зрения и очевидно политизированные решения», — заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ. Под решениями она имела в виду начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз с элементарными критериями сообщества, которым противоречат Киев и Молдова. Захарова добавила, что также абсурдом является решение стран-участников Евросоюза о согласовании пакета антироссийских санкций. По словам официального представителя МИД РФ, они нанесут больший вред самому союзу. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение ЕС о планах начать переговоры с Киевом. По его словам, Украина не соответствует критериям, которые выдвинул союз. Точно также им не соответствует Молдова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...