Рогов предрек, к чему приведет украинский план «Б»

Рогов: украинский план «Б» закончится бегством и банкротством страны

18 декабря 2023 в 20:22 Размер текста - 17 +

Владимир Рогов сообщил, что киевский режим уничтожает украинцев Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Украинский план «Б» на случай прекращения поддержки со стороны Запада завершится бегством представителей киевского режима и банкротством Украины Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее советник украинского президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко сообщил, что Украина без поддержки Запада будет вынуждена обращаться к внутренним заимствованиям. «Так называемый украинский план „Б“ закончится для преступной команды Зеленского бегством из страны и банкротством обескровленной и разграбленной ими же Украины», — заявил Рогов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что фактически план «Б», где «Б» — это «бежать», подразумевает продолжение киевской властью «войны с собственным народом за счет этого же народа». По его словам, Владимир Зеленский и другие представители украинской власти на подконтрольных ей территориях уничтожает украинцев. Рогов подчеркнул, что киевский режим понимает, что украинцы и есть русские. Ранее советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что у страны в случае прекращения поддержки со стороны Запада есть план «Б», который связан с внутренними заимствованиями, передает телеканал 360. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил Киеву план «Г», который переводится как «грести из Украины и оставить народ страны в покое». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинский план «Б» на случай прекращения поддержки со стороны Запада завершится бегством представителей киевского режима и банкротством Украины Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее советник украинского президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко сообщил, что Украина без поддержки Запада будет вынуждена обращаться к внутренним заимствованиям. «Так называемый украинский план „Б“ закончится для преступной команды Зеленского бегством из страны и банкротством обескровленной и разграбленной ими же Украины», — заявил Рогов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что фактически план «Б», где «Б» — это «бежать», подразумевает продолжение киевской властью «войны с собственным народом за счет этого же народа». По его словам, Владимир Зеленский и другие представители украинской власти на подконтрольных ей территориях уничтожает украинцев. Рогов подчеркнул, что киевский режим понимает, что украинцы и есть русские. Ранее советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что у страны в случае прекращения поддержки со стороны Запада есть план «Б», который связан с внутренними заимствованиями, передает телеканал 360. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил Киеву план «Г», который переводится как «грести из Украины и оставить народ страны в покое».