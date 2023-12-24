Топ-менеджеру УВЗ Мешкову дали новую должность

25 декабря 2023 в 10:45 Размер текста - 17 +

Игорь Мешков будет определять направления для развития концерна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Игорь Мешков, занимавший пост директора по особым поручениям концерна «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех»), стал независимым директором. По данным URA.RU, он будет заниматься стратегическим развитием компании. «Игорь Мешков будет представлять „Ростех“ в совете директоров „Уралвагонзавода“ в качестве независимого директора. Решение совета директоров по его новому назначению было принято единогласно», — рассказал осведомленный источник. В пресс-службе УВЗ отказались от комментариев. Теперь именно Мешков будет определять направления, которые будет развивать концерн. До него с 2012 по 2018 годы этим занимался Евгений Школов. Мешков стал директором концерна по особым поручениям УВЗ в октябре 2022 года. Ему 36 лет. В 2009 году он окончил Челябинский военный автомобильный институт, а через два года — институт ФСБ. В 2015-м его назначили советником по безопасности в УВЗ, а впоследствии — советником председателя совета директоров «Уралвагонзавода» Владимира Артякова. С 2018 года Игорь Мешков — советник помощника президента РФ Юрия Ушакова. В марте 2023 года Игорь Мешков попал в медиаповестку в контексте общения с президентом РФ Владимиром Путиным, который встречался с промышленниками. Топ-менеджер УВЗ предложил отменить ЕГЭ. Позднее Мешков рассказал, что решил назвать сына в честь президента. Концерн «Уралвагонзавод» объединяет более 40 предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов в России и за ее пределами. Одно из ключевых предприятий концерна находится в Нижнем Тагиле и занимается выпуском танков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Игорь Мешков, занимавший пост директора по особым поручениям концерна «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех»), стал независимым директором. По данным URA.RU, он будет заниматься стратегическим развитием компании. «Игорь Мешков будет представлять „Ростех“ в совете директоров „Уралвагонзавода“ в качестве независимого директора. Решение совета директоров по его новому назначению было принято единогласно», — рассказал осведомленный источник. В пресс-службе УВЗ отказались от комментариев. Теперь именно Мешков будет определять направления, которые будет развивать концерн. До него с 2012 по 2018 годы этим занимался Евгений Школов. Мешков стал директором концерна по особым поручениям УВЗ в октябре 2022 года. Ему 36 лет. В 2009 году он окончил Челябинский военный автомобильный институт, а через два года — институт ФСБ. В 2015-м его назначили советником по безопасности в УВЗ, а впоследствии — советником председателя совета директоров «Уралвагонзавода» Владимира Артякова. С 2018 года Игорь Мешков — советник помощника президента РФ Юрия Ушакова. В марте 2023 года Игорь Мешков попал в медиаповестку в контексте общения с президентом РФ Владимиром Путиным, который встречался с промышленниками. Топ-менеджер УВЗ предложил отменить ЕГЭ. Позднее Мешков рассказал, что решил назвать сына в честь президента. Концерн «Уралвагонзавод» объединяет более 40 предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов в России и за ее пределами. Одно из ключевых предприятий концерна находится в Нижнем Тагиле и занимается выпуском танков.