Происшествия На мебельной фабрике в Баку прогремел взрыв, есть погибшие 15 января 2024 в 14:41 Размер текста - 17 + Взрыв произошел в мебельном цехе (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU На мебельной фабрике в Баку в Азербайджане произошел взрыв, который унес жизни нескольких человек. На месте происшествия работают 15 экипажей скорой помощи. «В Баку произошел мощный взрыв в мебельном цехе», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что инцидент произошел в цехе на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе. Вследствие взрыва на место происшествия были отправлены 15 бригад скорой помощи. Пока официальной информации о числе погибших нет, но местный телеканал «Baku TV» сообщает о нескольких жертвах. На мебельной фабрике в Баку в Азербайджане произошел взрыв, который унес жизни нескольких человек. На месте происшествия работают 15 экипажей скорой помощи. «В Баку произошел мощный взрыв в мебельном цехе», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что инцидент произошел в цехе на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе. Вследствие взрыва на место происшествия были отправлены 15 бригад скорой помощи. Пока официальной информации о числе погибших нет, но местный телеканал «Baku TV» сообщает о нескольких жертвах. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям