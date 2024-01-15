На мебельной фабрике в Баку прогремел взрыв, есть погибшие

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прямое попадание в ТЦ в Калининском районе Донецка. Донецк, ДНР, мчс, дым, пожар, тушение, обрушение, последствия, спасатели, прилет, разбор завалов, задымление, разрушения, обстрел, взрыв
Взрыв произошел в мебельном цехе (архивное фото) Фото:

На мебельной фабрике в Баку в Азербайджане произошел взрыв, который унес жизни нескольких человек. На месте происшествия работают 15 экипажей скорой помощи.

«В Баку произошел мощный взрыв в мебельном цехе», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что инцидент произошел в цехе на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе. Вследствие взрыва на место происшествия были отправлены 15 бригад скорой помощи. Пока официальной информации о числе погибших нет, но местный телеканал «Baku TV» сообщает о нескольких жертвах.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На мебельной фабрике в Баку в Азербайджане произошел взрыв, который унес жизни нескольких человек. На месте происшествия работают 15 экипажей скорой помощи. «В Баку произошел мощный взрыв в мебельном цехе», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что инцидент произошел в цехе на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе. Вследствие взрыва на место происшествия были отправлены 15 бригад скорой помощи. Пока официальной информации о числе погибших нет, но местный телеканал «Baku TV» сообщает о нескольких жертвах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...