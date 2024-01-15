На мебельной фабрике в Баку прогремел взрыв, есть погибшие

Взрыв произошел в мебельном цехе (архивное фото)
На мебельной фабрике в Баку в Азербайджане произошел взрыв, который унес жизни нескольких человек. На месте происшествия работают 15 экипажей скорой помощи.
«В Баку произошел мощный взрыв в мебельном цехе», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что инцидент произошел в цехе на улице Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе. Вследствие взрыва на место происшествия были отправлены 15 бригад скорой помощи. Пока официальной информации о числе погибших нет, но местный телеканал «Baku TV» сообщает о нескольких жертвах.
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