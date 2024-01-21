Единственный конкурент Трампа среди республиканцев решила продолжить кампанию

Единственный конкурент бывшего президента США Дональда Трампа среди республиканцев экс-представитель США при ООН и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли заявила, что продолжит бороться за пост лидера страны. Об этом сообщает CNN.
«Семьдесят процентов американцев не хотят видеть повторения поединка Трамп-Байден. Мы продолжим идти вперед, сражаться и победим», — заявила Хейли в беседе с
Главный конкурент Трампа на грядущих американских выборах губернатор Флориды Рон Десантис решил отказаться от борьбы за президентское кресло. По его словам, теперь он будет помогать экс-президенту занять прежнее положение в Белом доме.
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