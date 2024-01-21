21 января 2024

Единственный конкурент Трампа среди республиканцев решила продолжить кампанию

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Среди республиканцев осталось два участника предвыборной гонки Фото:

Единственный конкурент бывшего президента США Дональда Трампа среди республиканцев экс-представитель США при ООН и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли заявила, что продолжит бороться за пост лидера страны. Об этом сообщает CNN.

«Семьдесят процентов американцев не хотят видеть повторения поединка Трамп-Байден. Мы продолжим идти вперед, сражаться и победим», — заявила Хейли в беседе с телеканалом CNN.

Главный конкурент Трампа на грядущих американских выборах губернатор Флориды Рон Десантис решил отказаться от борьбы за президентское кресло. По его словам, теперь он будет помогать экс-президенту занять прежнее положение в Белом доме.

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Единственный конкурент бывшего президента США Дональда Трампа среди республиканцев экс-представитель США при ООН и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли заявила, что продолжит бороться за пост лидера страны. Об этом сообщает CNN. «Семьдесят процентов американцев не хотят видеть повторения поединка Трамп-Байден. Мы продолжим идти вперед, сражаться и победим», — заявила Хейли в беседе с телеканалом CNN. Главный конкурент Трампа на грядущих американских выборах губернатор Флориды Рон Десантис решил отказаться от борьбы за президентское кресло. По его словам, теперь он будет помогать экс-президенту занять прежнее положение в Белом доме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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