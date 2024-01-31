В офисе Зеленского заявили, что среди возвращенных пленных были военные с «Азовстали»

Глава офиса Зеленского Ермак: среди вернувшихся пленных были бойцы из Мариуполя

31 января 2024 в 19:52 Размер текста - 17 +

По словам Ермака, на Украину вернулось 207 военных Фото: Официальный сайт президента Украины Глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак заявил, что при обмене пленными с Россией вернулось множество военных, воевавших на заводе «Азовсталь», бойцов из Мариуполя и различных направлений на фронте. Всего в Киев вернулось 207 бойцов. «Много солдат из Мариуполя, военных, которые были на „Азовстали“, острове Змеином, Донецком направлении», — написал он в своем telegram-канале. Также руководитель офиса украинского президента отметил, что среди пленных военных были те, кто участвовал в боевых действиях на Херсонском, Харьковском, Луганском, Сумском и Запорожском направлениях. Как заявил Ермак, это был второй крупный обмен военнопленными после длительного перерыва. Всего на Украину вернулось 207 бойцов. Ранее сообщалось, что Киев отдал России 195 пленных военных. Такого результата удалось достичь с помощью переговоров. Согласно данным Минобороны РФ, украинская сторона получила взамен 195 своих бойцов.

Глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак заявил, что при обмене пленными с Россией вернулось множество военных, воевавших на заводе «Азовсталь», бойцов из Мариуполя и различных направлений на фронте. Всего в Киев вернулось 207 бойцов. «Много солдат из Мариуполя, военных, которые были на „Азовстали“, острове Змеином, Донецком направлении», — написал он в своем telegram-канале. Также руководитель офиса украинского президента отметил, что среди пленных военных были те, кто участвовал в боевых действиях на Херсонском, Харьковском, Луганском, Сумском и Запорожском направлениях. Как заявил Ермак, это был второй крупный обмен военнопленными после длительного перерыва. Всего на Украину вернулось 207 бойцов. Ранее сообщалось, что Киев отдал России 195 пленных военных. Такого результата удалось достичь с помощью переговоров. Согласно данным Минобороны РФ, украинская сторона получила взамен 195 своих бойцов.