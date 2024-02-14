Песков назвал неправдой новости о попытках РФ «заморозить» конфликт на Украине

Песков назвал неправдой утверждения о попытках РФ «заморозить» конфликт на Украине
Утверждения о том, что официальная Москва обращалась к Вашингтону с предложением «заморозить» украинский конфликт, не соответствуют действительности. Об этом в ходе общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, это не правда», — подчеркнул Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что якобы Москва и Вашингтон общались по вопросу «заморозки» конфликта на Украине через посредников. При этом, по словам собеседников агентства, американская сторона отвергла якобы поступившее предложение.
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