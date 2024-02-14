Песков назвал неправдой новости о попытках РФ «заморозить» конфликт на Украине

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Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков назвал неправдой утверждения о попытках РФ «заморозить» конфликт на Украине Фото:

Утверждения о том, что официальная Москва обращалась к Вашингтону с предложением «заморозить» украинский конфликт, не соответствуют действительности. Об этом в ходе общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, это не правда», — подчеркнул Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что якобы Москва и Вашингтон общались по вопросу «заморозки» конфликта на Украине через посредников. При этом, по словам собеседников агентства, американская сторона отвергла якобы поступившее предложение.

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Утверждения о том, что официальная Москва обращалась к Вашингтону с предложением «заморозить» украинский конфликт, не соответствуют действительности. Об этом в ходе общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Нет, это не правда», — подчеркнул Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что якобы Москва и Вашингтон общались по вопросу «заморозки» конфликта на Украине через посредников. При этом, по словам собеседников агентства, американская сторона отвергла якобы поступившее предложение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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