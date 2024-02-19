Экс-совладельца «Азбуки вкуса» отправили в СИЗО по делу о мошенничестве

Бывшего совладельца сетей «Азбука вкуса» и «Кофе Хауз» Кирилла Якубовского, обвиняемого в крупном мошенничестве, отправили в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.
«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы от 19 февраля 2024 года Якубовскому Кириллу Вячеславовичу <…> изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении. Уточняется, что он пробудет в СИЗО до 15 марта 2024 года.
Якубовского задержали в апреле 2023 года в рамках дела о крупном мошенничестве. Тогда бизнесмена арестовали до 15 июня 2023 года. Позже ему назначили наказание в виде домашнего ареста.
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